قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة في تشكيل ليفربول أمام برايتون.. ما موقف محمد صلاح؟
موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في الإنتركونتننتال والقنوات الناقلة
ما حكم من نسى الاغتسال قبل دخول مكة المكرمة؟.. علي جمعة يجيب
سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
رئيس الوزراء يشهد فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي
كذب وافتراء.. عاطف إمام : لم أطلب الحصول على 5 كيلو لحمة من نقيب الموسيقيين.. خاص
معاناة بلا نهاية.. الشعب السوداني يعيش أعمق أزمة إنسانية
سكك حديد مصر تواصل نقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية| صور
مواعيد مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
مفتي الجمهورية: الجهل والأمية الرقمية والدينية أخطر تحديات تواجه المجتمعات
مجموعة مصر .. تعرف على قوائم المجموعة الثانية فى أمم إفريقيا
5 كيلو لحمة..نقابة الموسيقيين: قرار شطب الموسيقار عاطف إمام قانوني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم 13-12-2025

الدولار
الدولار
ولاء عبد الكريم

استقر سعر الدولار اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفقًا لآخر تحديث معلن بالقطاع المصرفي الخميس الماضي.


سعر الدولار اليوم في مختلف البنوك المصرية:


سعر الدولار في البنك المركزي المصري
47.5 جنيه للشراء.
47.62 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
47.52 جنيه للشراء.
47.62 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
47.55 جنيه للشراء.
47.65 جنيه  للبيع.


سعر الدولار في بنك مصر:
47.55 جنيه للشراء.
47.65 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك القاهرة
47.45 جنيه للشراء.
47.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
47.55 جنيه للشراء.
47.65   جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"
47.59 جنيه للشراء.
47.69 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك البركة
47.55 جنيه للشراء.
47.65 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول
47.53 جنيه للشراء.
47.63 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
47.55 جنيه للشراء.
47.65 جنيه للبيع.

البنوك الدولار الجنيه البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

بيراميدز

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

كيف تتساقط ذنوبك

كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر؟.. بـ4 أذكار قبل وبعد أذان الفجر

أرشيفية

لو معاك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه.. اعرف حكم الزكاة على أموالك

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

ترشيحاتنا

تركيب خط صرف

بطول 120 مترًا.. تركيب خط صرف بالمشاركة المجتمعية في كفر الشيخ| صور

رصف الطرق

محافظ المنيا يتابع مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع ضمن الخطة الاستثمارية

ورشة عمل

" إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي".. ورشة عمل بجامعة بنها للمعلمين

بالصور

رغم شهرتها كمشروب منشّط.. لماذا يشعر بعض الأشخاص بالنعاس بعد شرب القهوة؟

أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة
أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة
أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة

أغنى من البرتقال .. أبرز الفواكه الغنية بفيتامين C

الفواكه الغنية بفيتامين C
الفواكه الغنية بفيتامين C
الفواكه الغنية بفيتامين C

لا تتجاهلي الإشارات الأولى.. أعراض سرطان الثدي المبكرة والمتأخرة

أعراض سرطان الثدي
أعراض سرطان الثدي
أعراض سرطان الثدي

عضو هيئة تدريس بعلوم الزقازيق يشارك في اكتشاف علمي مهم لتغيير طرق تقييم أجنة أطفال الأنابيب

عضو هيئة التدريس
عضو هيئة التدريس
عضو هيئة التدريس

فيديو

شقيق محمد صلاح

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

صورة من الفيديو

شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد