مصر بلدي ينظم ملتقى توظيفي لتوفير 2000 فرصة عمل للشباب بالغربية.. الإثنين

سعيد شحاتة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأمين عام التنظيم بحزب مصر بلدي
سعيد شحاتة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأمين عام التنظيم بحزب مصر بلدي

أعلن الدكتور سعيد شحاتة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأمين عام التنظيم بحزب مصر بلدي، نائب رئيس الحزب عن تنظيم ملتقى لتوفير فرص عمل للشباب والفتيات، برعايته، يوم الاثنين القادم الموافق 29 سبتمبر.

وأكد شحاتة حرصه على دعم الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، موضحًا أن الملتقى سيتيح نحو 2000 فرصة عمل متنوعة للشباب والفتيات، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم الاقتصادية وتحسين مستوى معيشتهم.

وأشار شحاتة إلى أن الملتقى يأتي في إطار دعم جهود الدولة في مواجهة البطالة وتمكين الشباب، من خلال فتح قنوات للتواصل بين الباحثين عن العمل والشركات والمؤسسات المشاركة في الملتقى.

ولفت إلى أن الملتقى يهدف لتقديم فرص تدريب وتوظيف مباشرة، إضافة إلى ورش عمل للتأهيل لسوق العمل وصقل مهارات الشباب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. 

