اليوم..زيارة لوزير العمل لمناقشة هموم وقضايا عمال المصانع بالغربية

يستقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية صباح اليوم محمد جبران وزير العمل بديوان مكتبه بطنطا وذلك في إطار حرص وزارة العمل إلي متابعة ملف انهيار مصنع المحلة وتأمين حياة العمال بالمناطق الصناعية في قلب محافظة الغربية عروس محافظات الدلتا .

تفاصيل الزيارة

وكان محمد جبران وزير العمل وجه أمس، مديرية العمل في محافظة الغربية بالتواجد الفوري في موقع حادث حريق نشب في الساعات الأولى من اليوم، في مصبغة غزل البشبيشي الكائنة بشارع السَرَجة المتفرع من شارع نعمان الأعصر بحي أول المحلة الكبرى".

دعم حادث المصنع

وأوضحت الوزارة، في بيان، ان الحادث تسبب في اندلاع النيران وانفجار غلاية بالدور الأول العلوي، مما أدى إلى انهيار جزء من المبنى،ووفاة عدد من رجال الحماية المدنية أثناء عملية الإطفاء، كما تسبب في ضحايا من الوفيات والمصابين، حيث توجه وزير العمل، إلى أسر المتوفين بخالص التعازي، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين،

اعداد تقرير حول الحادث

وأكد نهاد عبدالمعطي مدير مديرية العمل بالغربية، أن فريق عمل المديرية متواجد منذ الصباح الباكر بموقع الحادث، موضحا أن توجيهات وزير العمل، سرعة إعداد تقرير عاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.