قرار عاجل من محافظ الغربية بعد مصرع 12 شخصا في انفجار مصنع نسيج

أصدر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية منذ قليل توجيهاته العاجلة إلي مساعديه بإزالة المصنع المنهار بمنطقة اليماني حتي سطح الأرض حفاظا على ارواح المواطنين.

قرار عاجل

وكان مسئول أمني بمديرية أمن الغربية منذ قليل أفاد باستشهاد ثالث رجال الحماية المدنية في حريق مصنع نسيج عقب انهياره بمنطقة اليماني بمدينة المحلة الكبرى والذي أسفر عن ارتفاع حصيلة الضحايا الى 12 متوفي و35 مصاب ونقلوا إلي مشرحة وطوارىء مستشفياتي سمنود والمحلة.

ومن جهه أخري تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، منذ فجر اليوم، جهود رفع الأنقاض والبحث عن أي مصابين محتجزين جراء الحريق الذي اندلع بمصبغة “غزل البشبيشي” بحي أول المحلة الكبرى، مؤكدًا أن عمليات البحث والإنقاذ قد استمرت طوال اليوم وتم الانتهاء منها بالكامل، مع انتشال جميع المحتجزين تحت الركام.

تحرك تنفيذي

ويعرب المحافظ عن خالص التعازي باسم كافة أبناء المحافظة لأسر الضحايا الثلاثة عشر الذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث الأليم، مؤكدًا أنهم شهداء للعمل والواجب الإنساني، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما تمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين الذين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفيات، حيث خرج ٢٦ حالة بعد تحسن حالتهم، بينما يتلقى ٧ مصابين آخرين الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفيات، بينهم حالتان بالعناية المركزة وخمس حالات مستقرة.

وأكد المحافظ أن فرق التضامن الاجتماعي والقوى العاملة ستستمر في تقديم الدعم الكامل للأسر المتضررة، مع الحرص على تلبية جميع احتياجات المصابين وذويهم بشكل عاجل ودقيق، ومتابعة الوضع الصحي لهم لحظة بلحظة، وسيتم صرف التعويضات وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لضمان راحتهم واستقرارهم النفسي والمعيشي.

ويجدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية شكره الخالص لأبطال الحماية المدنية على تضحياتهم وبسالتهم في إنقاذ المصابين والسيطرة على الحريق، ولجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية المشاركة في التعامل مع الحادث، مؤكّدًا أن الدولة تقف بجانب المواطنين في كل لحظة، وستستمر المحافظة في تقديم كل الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.