حوادث

مسئول أمني: استشهاد ثالث رجال الحماية المدنية في حريق مصنع المحلة وانتشال جثمانه من بين الأنقاض

أسر ضحايا حادث بالمحلة
أسر ضحايا حادث بالمحلة

أكد مسئول أمني بمديرية أمن الغربية استشهاد ثالث رجال الحماية المدنية في حريق مصنع نسيج عقب انهياره بمنطقة اليماني بمدينة المحلة الكبرى و أسفر عن ارتفاع الحصيلة إلى 12 متوفي وإصابة 35  نقلوا إلي مشرحة وطوارىء مستشفياتي سمنود والمحلة.

زيارة ضحايا حادث 

من ناحية أخري توجه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، إلى مستشفى المحلة العام لمتابعة تطورات الحالات الصحية للمصابين جراء الحريق الذي اندلع بمصبغة “غزل البشبيشي” بحي أول المحلة الكبرى، واطمأن شخصيًا على صحة المصابين واطلع على الإجراءات الطبية المتخذة لضمان تلقيهم الرعاية اللازمة.

وخلال الزيارة، تحدث المحافظ مع المصابين واطمأن على حالتهم الصحية، مؤكدًا لهم متابعة المحافظة لهم وتقديم كل ما يلزم لضمان راحتهم وسلامتهم، كما طمأن أهاليهم على الوضع الصحي، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات الطبية تسير بشكل دقيق وتحت متابعة مستمرة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأشار المحافظ إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى ٣٣ مصابًا، خرج ٢٦ حالة بعد تحسن حالتهم عقب تلقيهم الإسعافات الطبية، فيما يتلقى سبعة مصابين الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى، بينهم حالتي عناية مركزة وخمس حالات مستقرة، مع استمرار متابعة الفرق الطبية وتقديم الرعاية الكاملة لهم.

وأكد المحافظ أن جميع المستشفيات مؤمَّنة ببنوك دم بكافة الفصائل، وأن الوضع الصحي للمصابين تحت السيطرة الكاملة، مع نفي أي معلومات غير دقيقة تتعلق باحتياج المصابين لنقل دم.

وخلال الزيارة، وجّه اللواء أشرف الجندي فرق التضامن الاجتماعي والقوى العاملة بالاستمرار في تقديم الدعم الكامل للأسر المتضررة، والتأكد من تلبية كافة احتياجات المصابين لضمان راحتهم وسلامتهم.

ويتقدم اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة أبناء المحافظة، بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا الأحد عشر الذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث الأليم، مؤكدًا أنهم شهداء للعمل والواجب الإنساني، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يواصل المحافظ وكافة الجهات المعنية تقديم كل ما يلزم لدعم أسرهم ومواساتهم في هذا المصاب الجلل.

وجدد المحافظ شكره الخالص لأبطال الحماية المدنية على تضحياتهم وبسالتهم في إنقاذ المصابين والسيطرة على الحريق، ولجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية على جهودهم المستمرة في التعامل مع الحادث، مؤكّدًا أن الدولة بجانب المواطنين في كل لحظة.

اخبار محافظة الغربية استشهاد فرد الحماية المدنية بالغربية حريق مصنع نسيج بالمحلة

