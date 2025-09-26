وفاة حافظ للقران الكريم الشيخ عادل الرفاعي إثر أزمة قلبية قبل ساعات من زفافه بالمحلة

شهدت قرية الجابرية التابعة لمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل وفاة الشيخ عادل الرفاعي أحد محفظي القران الكريم إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة حال وصوله إلي قسم الطوارىء بمركز القلب الأمر الذي أصاب أهالي القرية بحالة من الصدمة والوجيعة لرحيله مفاجىء.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك صور الشيخ الراحل عبر صفحات والجروب للدعاء علي روحه بالرحمه والمغفرة.

الجدير بالذكر، أن الشيخ عادل الرفاعي اتسم طوال فتره حياه شبابه بحسن و دماثه الخلق وعلاقته الطيبه بجيرانه وزملائه فضلا عن وفاته قبل زفافه بعد ساعات الأمر الذي اوجع صدور محبيه بالألم نظرا لرحيله مفاجىء.