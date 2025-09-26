ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث انفجار غلايات بمصنع نسيج في المحلة.. صور

ننشر أسماء وبيانات ضحايا مصنع نسيج المحلة المنهار في الساعات الأولي من صباح اليوم والبالغ عددهم نحو 12 ضحية وأكثر من 35 مصابا تم استقبالهم داخل مستشفيات المحلة وسمنود.

أسماء وبيانات ضحايا الحادث

كان مسئول أمني بمديرية أمن الغربية كشف عن استشهاد فرد شرطة من قوات الحماية المدنية وإصابة 3 آخرين في حادث انهيار مصنع بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى.

محافظ الغربية يزور المرضي

من ناحية أخرى توجه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، إلى مستشفى المحلة العام لمتابعة تطورات الحالات الصحية للمصابين جراء الحريق الذي اندلع بمصبغة “غزل البشبيشي” بحي أول المحلة الكبرى، واطمأن شخصيًا على صحة المصابين واطلع على الإجراءات الطبية المتخذة لضمان تلقيهم الرعاية اللازمة.

وخلال الزيارة، تحدث المحافظ مع المصابين واطمأن على حالتهم الصحية، مؤكدًا متابعة المحافظة لهم وتقديم كل ما يلزم لضمان راحتهم وسلامتهم، كما طمأن أهاليهم على الوضع الصحي، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات الطبية تسير بشكل دقيق وتحت متابعة مستمرة.

وأشار المحافظ إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى ٣٣ مصابًا، حيث خرج ٢٦ حالة بعد تحسن حالتهم عقب تلقيهم الإسعافات الطبية، فيما يتلقى سبعة مصابين الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى، بينهم حالتا عناية مركزة وخمس حالات مستقرة، مع استمرار متابعة الفرق الطبية وتقديم الرعاية الكاملة لهم.

وأكد المحافظ أن جميع المستشفيات مؤمَّنة ببنوك دم بكافة الفصائل، وأن الوضع الصحي للمصابين تحت السيطرة الكاملة، مع نفي أي معلومات غير دقيقة تتعلق باحتياج المصابين لنقل دم.

وخلال الزيارة، وجّه اللواء أشرف الجندي فرق التضامن الاجتماعي والقوى العاملة بالاستمرار في تقديم الدعم الكامل للأسر المتضررة، والتأكد من تلبية كافة احتياجات المصابين لضمان راحتهم وسلامتهم.

تفاصيل الحادث

وتقدم اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة أبناء المحافظة، بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا الأحد عشر الذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث الأليم، مؤكدًا أنهم شهداء للعمل والواجب الإنساني، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يواصل المحافظ وكافة الجهات المعنية تقديم كل ما يلزم لدعم أسرهم ومواساتهم في هذا المصاب الجلل.

ويجدد المحافظ شكره الخالص لأبطال الحماية المدنية على تضحياتهم وبسالتهم في إنقاذ المصابين والسيطرة على الحريق، ولجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية على جهودهم المستمرة في التعامل مع الحادث، مؤكّدًا أن الدولة بجانب المواطنين في كل لحظة.

وأهاب محافظ الغربية بالمواطنين توخي الحذر والاعتماد على البيانات الرسمية فقط، وعدم تداول أي معلومات أو أرقام غير دقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المكتب الإعلامي للمحافظة هو المصدر الرسمي والوحيد لكل ما يتعلق بالحادث، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات أولًا بأول من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة.