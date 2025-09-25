هند الضاوي: التحالف الغربي بين أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وصل إلى مرحلة من التصدع

قالت الاعلامية هند الضاوي، إن الولايات المتحدة الامريكية التي طالما رفعت شعارات الحريات والديمقراطية، بات رئيسها اليوم يمارس سياسات قائمة على الاضطهاد العرقي والديني، بما يتعارض مع المبادئ التي تأسست عليها الدولة الأمريكية.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن التحالف الغربي القائم بين الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل وصل إلى مرحلة من التصدع، حيث بدأت ملفات قديمة تُفتح من جديد، مشيرة إلى أن لندن التي كانت توظف أوراقاً سياسية في الشرق الأوسط أصبحت تواجه اتهامات بعلاقاتها مع جماعات الإسلام السياسي، وقد تتحول هذه الاتهامات إلى ضغوط من جانب واشنطن أو تل أبيب.

وأكدت هند الضاوي، أن جماعات الإسلام السياسي التي كان لها تأثير واسع في المنطقة، لعبت لندن دوراً بارزاً في صناعتها وتوجيه أجندتها لخدمة مصالحها في الشرق الأوسط، مشددة على أن واشنطن اليوم تخلت عن شعارات الحرية والليبرالية، ودخلت في مرحلة انغلاق سياسي وفكري.