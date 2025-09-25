قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تدعو لدعم الأونروا وتؤكد أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يترجم لدولة مستقلة
أشرف زكي يترك منصبه فى نقابة المهن التمثيلية
شكاوى من تأخر تسليم الكتب والتقييمات في بعض المدارس ومطالب بتدخل وزارة التعليم
هند الضاوي: النازية منحت إسرائيل شرعية الوجود وقد تكون سبب نهايتها
تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة
التحقيق مع نجل أحمد رزق ومواجهته بالمجني عليه
عرضوا نفسهم على الإنترنت.. قرار بشأن 5 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية
لو مش عاجبكم اشربوا من البحر.. مصطفى بكري يرد على وسائل الإعلام الإسرائيلية
مصطفى بكري يكشف تفاصيل لقاء أبو العينين مع عدد من رؤساء الدول الأفريقية بالجمعية العامة للأمم المتحدة
إسرائيل تسعى للتضييق ضد عباس ردا على الاعترافات بفلسطين
مصر وصربيا تؤكدان تعزيز الشراكة التاريخية وتوسيع التعاون المشترك
قبائل وأهل غزة يوجهون الشكر والعرفان إلى النائب محمد أبو العينين بعد مواقفه النبيلة
هند الضاوي: التحالف الغربي بين أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وصل إلى مرحلة من التصدع

محمود محسن

قالت الاعلامية هند الضاوي، إن الولايات المتحدة الامريكية التي طالما رفعت شعارات الحريات والديمقراطية، بات رئيسها اليوم يمارس سياسات قائمة على الاضطهاد العرقي والديني، بما يتعارض مع المبادئ التي تأسست عليها الدولة الأمريكية.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن التحالف الغربي القائم بين الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل وصل إلى مرحلة من التصدع، حيث بدأت ملفات قديمة تُفتح من جديد، مشيرة إلى أن لندن التي كانت توظف أوراقاً سياسية في الشرق الأوسط أصبحت تواجه اتهامات بعلاقاتها مع جماعات الإسلام السياسي، وقد تتحول هذه الاتهامات إلى ضغوط من جانب واشنطن أو تل أبيب.

وأكدت هند الضاوي، أن جماعات الإسلام السياسي التي كان لها تأثير واسع في المنطقة، لعبت لندن دوراً بارزاً في صناعتها وتوجيه أجندتها لخدمة مصالحها في الشرق الأوسط، مشددة على أن واشنطن اليوم تخلت عن شعارات الحرية والليبرالية، ودخلت في مرحلة انغلاق سياسي وفكري.

