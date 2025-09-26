قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمشاركة مصر.. كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للشباب في تشيلي
البترول: 50 مليون قدم مكعب غاز طبيعي يوميا من بئر جديدة بالصحراء الغربية
قرار في التضامن بصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي انهيار مصنع المحلة
حزب حُماة الوطن بالإسكندرية يناقش تعديلات قانون الرياضة
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
روسيا تضيف مجموعة من ممثلي السياسة البريطانية إلى قائمة الممنوعين من دخول البلاد
هتلحق موعد البنك.. فتح وحدات خارج الفروع لتسهيل المعاملات المصرفية
محافظة الإسكندرية تبدأ رسميًا تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية
إيقاف إنتاج فيات أوبل.. ستيلانتس في ورطة بسبب نقص المبيعات
الصحة: تعزيز الكشف المبكر وعلاج سرطان الرئة ركيزة أساسية لتحسين فرص الشفاء
اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين في تل الأبيض بمدينة بعلبك
السكة الحديد تحذر من سلوكيات خطرة تهدد سلامة الركاب.. صور
أخبار البلد

قرار في التضامن بصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي انهيار مصنع المحلة

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث انهيار مصنع ومصبغة بمنطقة اليماني بالمحلة الكبري،ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وإصابة آخرين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية ، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم.

وتتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي لأسر الضحايا داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وسرعة الشفاء للمصابين، موجهة بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

وزيرة التضامن حادث انهيار مصنع ومصبغة الضحايا

فيديو

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

