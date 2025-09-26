قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

حريق مصبغة المحلة.. محافظ الغربية: رفع الأنقاض وتقديم الدعم للأسر المتضررة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

انتقل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه اللواء تامر السمري مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، وكافه الاجهزة المعنية إلى موقع حادث الحريق الذي اندلع بمصبغة “غزل البشبيشي” بحي أول المحلة الكبرى، وذلك لمتابعة أعمال رفع الأنقاض والاطمئنان على سير الجهود المبذولة من جميع الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث.

توجيهات محافظ الغربية 

وأعلن محافظ الغربية أن الحصر الرسمي حتى الآن أسفر عن ٨ حالات وفاة (٧ بمستشفى المحلة العام، و١ بمستشفى سمنود المركزي)، فضلًا عن ٢٩ مصابًا، خرج منهم ٢٠ حالة عقب تلقيهم الإسعافات اللازمة وتحسن حالتهم، من بينهم ٣ ضباط من قوات الحماية المدنية تم تحويلهم إلى مستشفى الرواد بمعرفة جهة عملهم، بينما يتلقى ٩ مصابين الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفيات، بينهم حالة واحدة بالعناية المركزة و٨ حالات مستقرة. كما أوضح المحافظ أن الجهود مازالت مستمرة لاستخراج ٣ من تحت الأنقاض.

صرف تعويضات 

وخلال تواجده بالموقع، وجّه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة تقديم أوجه الدعم اللازم للأسر المتضررة، بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة لتوفير المساعدات العاجلة للعمال وأسرهم، مشددًا على أن الدولة بكل أجهزتها تقف بجانب المتضررين ولن تدخر جهدًا في تقديم الدعم والرعاية لهم.

كما أعرب اللواء أشرف الجندي عن خالص شكره وتقديره لقوات الحماية المدنية على بطولاتهم وتضحياتهم في أداء واجبهم، مؤكدًا أن ما قدموه يُجسد أسمى معاني الإخلاص والفداء، موجّهًا في الوقت نفسه التحية والتقدير لكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية المشاركة في إدارة الموقف.

تقديم واجب العزاء 

وتقدم محافظ الغربية بخالص التعازي لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

ويؤكد المحافظ أن المكتب الإعلامي لمحافظة الغربية هو المصدر الوحيد والرسمي لأي بيانات أو إحصائيات تخص الحادث، محذرًا من الانسياق وراء أي أخبار أو أرقام غير دقيقة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن كل المستجدات سيتم إعلانها أولًا بأول من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة.

اخبار محافظة الغربية انهيار مصنع 8 متوفين ضحايا

