قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يثمن جهود ترامب لإيقاف الحرب في غزة
الصوفيون يحتفلون بـ 4 موالد شهيرة خلال شهر أكتوبر.. تعرف عليها
الرئيس السيسي: لدينا ثقة في الله وفي عدالة موقفنا
الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية تهدف لتطوير ضباط المستقبل وتأهيل الإنسان المصري
أزهري: النقاب يمنع التواصل بين المعلمة والطلاب
الرئيس السيسي: مؤسسات الدولة بالكامل مترابطة.. ونعمل على تطوير إمكانيات الأكاديمية العسكرية
السيسي: قناة السويس فقدت نحو 9 مليارات دولار خلال العامين الماضيين
حقيقة تعرض محمد ممدوح لوعكة صحية بمهرجان الغردقة السينمائي
الرئيس السيسي: شباب وشابات مصر أغلى ما لدينا
الرئيس السيسي: عملية تطوير البرامج التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية دائمة ومستمرة
الرئيس السيسي: كليات الطب العسكرية ستكون قادرة على استيعاب 500 طالب سنويًا
الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية هدفها صقل طلبة وضباط المستقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استشهاد فرد من قوات الحماية المدنية وإصابة 3 آخرين أثناء إخماد نيران حريق مصنع نسيج المحلة المنهار .. صور

أهالي الضحايا أمام مشرحة مستشفي المحلة العام
أهالي الضحايا أمام مشرحة مستشفي المحلة العام
الغربية أحمد علي

 كشفت مصادر موثوق بها بمديرية أمن الغربية عن استشهاد فرد من قوات الحماية المدنية وإصابة 3 آخرين بحادث انهيار مصنع بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى إثر انفجار غلايات الصباغة .

تحرك أمني عاجل وشهداء الواجب 


في المقابل توجه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، إلى مستشفى المحلة العام لمتابعة تطورات الحالات الصحية للمصابين جراء الحريق الذي اندلع بمصبغة “غزل البشبيشي” بحي أول المحلة الكبرى، واطمأن شخصيًا على صحة المصابين واطلع على الإجراءات الطبية المتخذة لضمان تلقيهم الرعاية اللازمة.

جولة محافظ الغربية 

وخلال الزيارة، تحدث المحافظ مع المصابين واطمأن على حالتهم الصحية، مؤكدًا لهم متابعة المحافظة لهم وتقديم كل ما يلزم لضمان راحتهم وسلامتهم، كما طمأن أهاليهم على الوضع الصحي، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات الطبية تسير بشكل دقيق وتحت متابعة مستمرة.

وأشار المحافظ إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى ٣٣ مصابًا، حيث خرج ٢٦ حالة بعد تحسن حالتهم عقب تلقيهم الإسعافات الطبية، فيما يتلقى سبعة مصابين الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى، بينهم حالتي عناية مركزة وخمس حالات مستقرة، مع استمرار متابعة الفرق الطبية وتقديم الرعاية الكاملة لهم.

توفير الخدمات العلاجية 

وأكد المحافظ أن جميع المستشفيات مؤمَّنة ببنوك دم بكافة الفصائل، وأن الوضع الصحي للمصابين تحت السيطرة الكاملة، مع نفي أي معلومات غير دقيقة تتعلق باحتياج المصابين لنقل دم.

وخلال الزيارة، وجّه اللواء أشرف الجندي فرق التضامن الاجتماعي والقوى العاملة بالاستمرار في تقديم الدعم الكامل للأسر المتضررة، والتأكد من تلبية كافة احتياجات المصابين لضمان راحتهم وسلامتهم.

خالص العزاء المتوفين 

ويتقدم اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة أبناء المحافظة، بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا الأحد عشر الذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث الأليم، مؤكدًا أنهم شهداء للعمل والواجب الإنساني، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يواصل المحافظ وكافة الجهات المعنية تقديم كل ما يلزم لدعم أسرهم ومواساتهم في هذا المصاب الجلل.

ويجدد المحافظ شكره الخالص لأبطال الحماية المدنية على تضحياتهم وبسالتهم في إنقاذ المصابين والسيطرة على الحريق، ولجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية على جهودهم المستمرة في التعامل مع الحادث، مؤكّدًا أن الدولة بجانب المواطنين في كل لحظة.

تأمين حياة المواطنين 

ويهيب محافظ الغربية بالمواطنين توخي الحذر والاعتماد على البيانات الرسمية فقط، وعدم تداول أي معلومات أو أرقام غير دقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المكتب الإعلامي للمحافظة هو المصدر الرسمي والوحيد لكل ما يتعلق بالحادث، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات أولًا بأول من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة.

اخبار محافظة الغربية استشهاد فرد من الحماية المدنية إصابة آخرين من ضحايا مصنع نسيج المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

دونجا

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

ترشيحاتنا

يانيك فيريرا

فيريرا يرفض المعسكر المبكر.. ويكتفي بـ24 ساعة قبل القمة أمام الأهلي

ليفربول

صدمة.. سلوت يعلن غياب نجم ليفربول لمدة عام

الاهلي

كل ما تريد معرفته عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك

بالصور

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة

جهاز البيئة بالشرقية ينفذ 28 حملة لفحص عوادم المركبات ويضبط 127 سيارة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

فستان لافت.. دنيا سمير غانم تخطف الانظار بظهورها

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

نائب محافظ سوهاج يفتتح مسجد الشمرات بعرابة أبو الدهب

جانب من افتتاح المسجد بسوهاج
جانب من افتتاح المسجد بسوهاج
جانب من افتتاح المسجد بسوهاج

فيديو

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد