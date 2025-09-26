قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظة الإسكندرية تبدأ رسميًا تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية
إيقاف إنتاج فيات أوبل.. ستيلانتس في ورطة بسبب نقص المبيعات
الصحة: تعزيز الكشف المبكر وعلاج سرطان الرئة ركيزة أساسية لتحسين فرص الشفاء
اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين في تل الأبيض بمدينة بعلبك
السكة الحديد تحذر من سلوكيات خطرة تهدد سلامة الركاب.. صور
طرح البوستر الرسمي لفيلم A HOUSE OF DYNAMITE
جيش الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء منطقة ميناء غزة وحي الرمال
وزير الخارجية: لجنة دولية أكدت ارتكاب الاحتلال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين
اليوم.. انطلاق بطولة السهم الفضي للقوس والسهم
ثقافة القليوبية تحتفي بـ أشرف أبو اليزيد: كتاباته رحلة شعرية مزجت بين الفلسفة والوجع الإنساني
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الفترة المقبلة
التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في 3 عقارات بأحياء في القاهرة والجيزة
برلمان

اتحاد عمال الأحزاب ينعى شهداء لقمة العيش بالمحلة ويطالب بتشديد إجراءات السلامة

تحالف الأحزاب المصرية
تحالف الأحزاب المصرية
عبد الرحمن سرحان

بقلوب يملؤها الحزن والأسى، ينعى اتحاد عمال تحالف الأحزاب المصرية شهداء لقمة العيش من عمال مصبغة المحلة الكبرى الذين ارتقوا إلى بارئهم إثر الحادث الأليم بانهيار جزء من مبنى المصبغة بمدينة المحلة الكبرى، والذي أسفر عن استشهاد ٨ من خيرة العمال وإصابة ٣٨ آخرين.

وأكد أحمد فاوي الضبع، رئيس الاتحاد، أن هؤلاء الشهداء جسّدوا أسمى معاني الكفاح من أجل إعالة أسرهم، مقدمين أرواحهم في ميادين العمل، ليبقى دمهم الطاهر شاهدًا على قيمة العامل المصري وصبره وتضحياته.

وتقدم الضبع، بخالص العزاء لأسر الشهداء وذويهم، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، داعين الله عز وجل أن يحفظ مصر وأبناءها من كل سوء، وأن تكون دماء هؤلاء الشهداء دافعًا لمزيد من الاهتمام بأوضاع العمال وسلامتهم في مواقع العمل.

كما طالب اتحاد عمال تحالف الأحزاب المصرية بضرورة مراجعة شاملة لإجراءات السلامة المهنية داخل جميع مواقع العمل والمنشآت الصناعية، وتغليظ الرقابة على تطبيقها، حفاظًا على أرواح العمال وحمايةً لأسرهم، حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث الأليم مرة أخرى.

عمال تحالف الأحزاب المصرية المحلة الكبرى مبنى المصبغة

