اتحاد عمال الأحزاب ينعى شهداء لقمة العيش بالمحلة ويطالب بتشديد إجراءات السلامة

بقلوب يملؤها الحزن والأسى، ينعى اتحاد عمال تحالف الأحزاب المصرية شهداء لقمة العيش من عمال مصبغة المحلة الكبرى الذين ارتقوا إلى بارئهم إثر الحادث الأليم بانهيار جزء من مبنى المصبغة بمدينة المحلة الكبرى، والذي أسفر عن استشهاد ٨ من خيرة العمال وإصابة ٣٨ آخرين.

وأكد أحمد فاوي الضبع، رئيس الاتحاد، أن هؤلاء الشهداء جسّدوا أسمى معاني الكفاح من أجل إعالة أسرهم، مقدمين أرواحهم في ميادين العمل، ليبقى دمهم الطاهر شاهدًا على قيمة العامل المصري وصبره وتضحياته.

وتقدم الضبع، بخالص العزاء لأسر الشهداء وذويهم، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، داعين الله عز وجل أن يحفظ مصر وأبناءها من كل سوء، وأن تكون دماء هؤلاء الشهداء دافعًا لمزيد من الاهتمام بأوضاع العمال وسلامتهم في مواقع العمل.

كما طالب اتحاد عمال تحالف الأحزاب المصرية بضرورة مراجعة شاملة لإجراءات السلامة المهنية داخل جميع مواقع العمل والمنشآت الصناعية، وتغليظ الرقابة على تطبيقها، حفاظًا على أرواح العمال وحمايةً لأسرهم، حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث الأليم مرة أخرى.