خطيب الأوقاف: المسلم يواجه الأفكار اللادينية باليقين الصادق.. فيديو
انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق
انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم
فى حالة عدم إتزان.. ضبط متهم تحت تأثير تعاطى المخدرات|فيديو
إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله
زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور
نائب بالبرلمان الإيطالي: قطاع غزة يعاني مأساة كبرى
خارج مباراة القمة.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
أزمة في الزمالك قبل القمة.. الإصابة تبعد نجم الزمالك عن المباراة
الحياة والصراعات والعمل..8 توقعات مثيرة للذكاء الاصطناعي في 2026
البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة تدعو للانسحاب خلال خطاب نتنياهو
انطلاق مهرجان 100 مليون صحة الرياضي.. في هذا التوقيت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

حجز صاحب مصنع النسيج المنهار بالمحلة وتشكيل لجنة فنية لمعاينته

النيابة العامة
النيابة العامة
الغربية أحمد علي

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثالث المحلة بسرعه فتح باب التحقيق العاجل في واقعة انهيار مصنع نسيج عقب حادث انفجار غلاية مما تسبب في سقوط في 43 مصاب وضحية جراء الحادث الأليم .

توجيهات النيابة العامة 


كما وجهت النيابة العامة بتشكيل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع حادث انهيار المصنع المنهار وسماع أقوال شهود عيان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


وكان ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط صاحب المصنع وآخرين بتهمة الأهمال بسبب الحادث المذكور لحين عرضه علي جهات التحقيق.

وفد من فريق النيابة العامة 

كما انتقل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه اللواء تامر السمري مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، وكافه الاجهزة المعنية إلى موقع حادث الحريق الذي اندلع بمصبغة “غزل البشبيشي” بحي أول المحلة الكبرى، وذلك لمتابعة أعمال رفع الأنقاض والاطمئنان على سير الجهود المبذولة من جميع الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث.

وأعلن محافظ الغربية أن الحصر الرسمي حتى الآن أسفر عن ٨ حالات وفاة (٧ بمستشفى المحلة العام، و١ بمستشفى سمنود المركزي)، فضلًا عن ٢٩ مصابًا، خرج منهم ٢٠ حالة عقب تلقيهم الإسعافات اللازمة وتحسن حالتهم، من بينهم ٣ ضباط من قوات الحماية المدنية تم تحويلهم إلى مستشفى الرواد بمعرفة جهة عملهم، بينما يتلقى ٩ مصابين الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفيات، بينهم حالة واحدة بالعناية المركزة و٨ حالات مستقرة. كما أوضح المحافظ أن الجهود مازالت مستمرة لاستخراج ٣ من تحت الأنقاض.

تفاصيل الواقعة 

وخلال تواجده بالموقع، وجّه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة تقديم أوجه الدعم اللازم للأسر المتضررة، بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة لتوفير المساعدات العاجلة للعمال وأسرهم، مشددًا على أن الدولة بكل أجهزتها تقف بجانب المتضررين ولن تدخر جهدًا في تقديم الدعم والرعاية لهم.

عزاء محافظ الغربية 

كما أعرب اللواء أشرف الجندي عن خالص شكره وتقديره لقوات الحماية المدنية على بطولاتهم وتضحياتهم في أداء واجبهم، مؤكدًا أن ما قدموه يُجسد أسمى معاني الإخلاص والفداء، موجّهًا في الوقت نفسه التحية والتقدير لكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية المشاركة في إدارة الموقف.

حادث مؤلم 

وتقدم محافظ الغربية بخالص التعازي لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

ويؤكد المحافظ أن المكتب الإعلامي لمحافظة الغربية هو المصدر الوحيد والرسمي لأي بيانات أو إحصائيات تخص الحادث، محذرًا من الانسياق وراء أي أخبار أو أرقام غير دقيقة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن كل المستجدات سيتم إعلانها أولًا بأول من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة.

اخبار محافظة الغربية ضبط صاحب مصنع نسيج بالمحلة النيابة العامة تحقق موقع انهيار مصنع

يسرا
رانيا يوسف
ريفيان
اوبل موكا
المزيد

