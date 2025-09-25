القبض على طفل قاد مركبة تروسيكل بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام طفل بقيادة مركبة " تروسكيل" وآداء حركات إستعراضية بالغربية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة الـ"تروسيكل" الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة "سن 12" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما تم ضبط مالك التروسيكل (عامل خردة "له معلومات جنائية" ، مقيم بدئرة مركز شرطة المحلة) وأقر بأن الطفل يعمل برفقته.

تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومالكها.