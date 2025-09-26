مدير أمن الغربية ونائب المحافظ يتفقدان موقع انفجار مصنع المحلة.. والبحث عن ناجين

أجري اللواء اسامه نصر الهواري مدير أمن الغربية يرافقه محمود عيسي نائب محافظ الغربية جولة ميدانية صباحية للوقوف علي اخر تطورات أوضاع حادث انفجار غلايات مصنع البشبيشي مما تسبب في انهيار اجزاء منه لمتابعة عمليات الدفع باوناش البحث عن ناجين أسفل أنقاض طوابق المصنع بعدما تسبب الحادث في وفاة 7 أشخاص وأكثر من 37 مصاب نقلوا إلي مستشفيات العامة بنطاق المحافظة.

تحرك أمني وتنفيذي عاجل

من جانبه أفاد مسئول طبي بمديرية الصحة بمحافظة الغربية صباح اليوم امتلاء مشرحتي مستشفياتي المحلة وسمنود بعدما ارتفع حصيلة المتوفيين إلي 7 وإصابة 37 مصاب في حادث انفجار غلايات مصنع البشبيشي بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة لافتا إلي الدفع باكثر من 18 سيارة إسعاف لنقل الضحايا والمصابين فضلا عن استمرار البحث أسفل أنقاض المصنع المشار إليها البحث عن ناجين .

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول انفجار غلايات مصنع البشبيشي بشكل مفاجىء فجر اليوم بنطاق منطقة اليماني بدائرة القسم .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع في بادىء الواقعة ب8 سيارات مطافىء لإخماد نيرانه .

رواية شهود عيان



وأفاد شهود عيان أن سبب اندلاع الحريق جاء نتيجة ارتفاع ضغط الغلايات والتسبب في ماس كهربائي الأمر الذي تسبب في سقوط طوابق المصنع.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.