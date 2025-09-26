قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الجمعة الأولى من ربيع الثاني للأموات.. 22 كلمة تجلب لهم الشفاعة
مصر تدعو لدعم الأونروا وتؤكد أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يترجم لدولة مستقلة
تنازل وتصالح.. إخلاء سبيل نجل أحمد رزق في ضرب زميله
رسميا.. أمريكا تشتري تطبيق تيك توك في صفقة بـ 14 مليار دولار
سلطة الطيران توقع مذكرة تفاهم مع إياتا لتعزيز منظومة السلامة الجوية
محمد يوسف: لن نعلن عن أي تفاصيل تخص هوية مدرب الأهلي
تعظيم دور نهر النيل.. النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري
بالإجماع.. أعضاء نقابة المهن التمثيلية يرفضون استقالة أشرف زكي
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
السفير البريطاني: إزالة الحواجز أمام سفارتنا لا تؤثر على قوة العلاقات مع مصر
حالة اكتئاب.. فرارجي ينهي حياته لمروره بأزمة نفسية بالوراق
تصالح بـ 400 ألف جنيه| عامل السيرك: أنوسة أختي وسأتزوج قريبًا.. وكوته ترد بصورة سيلفي مع شقيقها من موسكو ..صور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية ، وصرح للصحفيين في البيت الأبيض قائلاً: "كفى، حان الوقت لوقف هذا".

وفي وقت سابق، قال الإعلامي شريف عامر، إن هناك حراكاً سياسياً متزايداً على المستويين الإقليمي والدولي بهدف الدفع نحو إعلان الدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذا التحرك يرتبط بخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إضافة إلى "إعلان نيويورك" الذي انضمت إليه دول عديدة، وبدأ في الأساس كتحرك عربي من خلال قيادة مشتركة بين فرنسا والسعودية.

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن وزير الخارجية السعودي تحدث بشكل مباشر عن الإعلان، مؤكداً على نقاط أساسية وضرورية، أبرزها وحدة الأراضي الفلسطينية ورفض التهجير، وهو ما يعكس جدية التحركات السياسية الجارية.

تصريحات الرئيس ترامب 


وأضاف شريف عامر، أن تصريحات الرئيس ترامب حول قرب نهاية الحرب في غزة يجب التعامل معها بحذر، قائلاً: "سمعنا هذه العبارات كثيراً من قبل"، لافتاً إلى أن الحراك الحالي يظل مؤشراً على وجود تحرك فعلي قد يقود إلى مرحلة جديدة من الجهود الرامية لتسوية القضية الفلسطينية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضفة الغربية إسرائيل البيت الأبيض

