محافظ الغربية يتجول سيرا على الأقدام في كفر الزيات.. متابعة ميدانية للنقل والنظافة

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، جولة ميدانية موسعة بمدينة كفر الزيات، حرص خلالها على النزول إلى الشارع والتجول سيرًا على الأقدام داخل عدد من المحاور الرئيسية لمتابعة حالة النظافة ورفع الإشغالات، إلى جانب تفقد المواقف الرئيسية لمتابعة انتظام حركة النقل خاصة في أوقات الذروة مع تكدس الطلاب والمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة شدد محافظ الغربية على الالتزام الصارم بالتعريفة الرسمية ومنع أي محاولة لاستغلال الركاب، موجهاً بالتدخل الفوري والدفع بسيارات إضافية من النقل الجماعي في المناطق التي تشهد كثافات، مؤكداً في لهجة حاسمة: “لن أسمح بتقسيم الخطوط أو استغلال المواطنين، وكل مخالفة ستقابل بإجراءات قانونية فورية.”

تحرك جهات تنفيذية

كما وجه المحافظ برفع كافة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين وإعادة الانضباط للشارع، موضحاً أن ملف النظافة لا ينفصل عن انتظام المرور، وأن المواطن يجب أن يشعر بتحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة له يومياً. وأكد أن النظافة ورفع المخلفات مسؤولية أساسية لا تقبل التأجيل أو التهاون.

وخلال تفاعله المباشر مع الشارع، تحدث اللواء أشرف الجندي مع عدد من الطلاب والمواطنين المتواجدين بالمواقف والشوارع، واستمع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمة، مؤكداً لهم أن المحافظة تضع راحتهم واحتياجاتهم على رأس الأولويات، وأن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع على مدار الساعة حركة المواقف وأوضاع الشارع بالتنسيق مع المرور ورؤساء المدن للتدخل الفوري وحل أي مشكلة.

حل مشكلات المواطنين

واختتم محافظ الغربية جولته بتصريح واضح أكد فيه أن الهدف من الجولات الميدانية هو إرضاء المواطن وضمان انضباط الخدمات، قائلاً: “لن نسمح بأي تقصير أو تجاوز.. المواطن يستحق خدمة آمنة ومنضبطة، ونحن هنا لنضمن له ذلك على أرض الواقع.”