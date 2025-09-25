أعلن مراسل القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل عن، طائرات الاحتلال تشن غارة جوية على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أشرف أبو الهول أن موقف مصر الداعم لغزة والشعب الفلسطيني هو موقف راسخ ومعلن .

وأشار الى أن تصريحات وزير الخارجية الدكتور بدر عبد. العاطي الأخيرة جاءت في هذا السياق، لتعكس رؤية مصر الواضحة بشأن مستقبل القطاع بعد الحرب.

وأوضح أبو الهول، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الدمار الواسع والفوضى التي يعيشها قطاع غزة تدفع مصر إلى السعي نحو حلول واقعية تضمن الاستقرار للفلسطينيين.