حفاظًا على أرواح المواطنين .. خطة شاملة لمراجعة شبكات الإنارة في الغربية | صور

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، استمرار جهود الوحدات المحلية في صيانة أعمدة الإنارة، للارتقاء بالحالة العامة للشوارع الرئيسية والفرعية والقرى بمراكز ومدن المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الدورية لصيانة أعمدة الإنارة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للتأكد من انتظام سير منظومة العمل، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة. يأتي ذلك في إطار الخطة الشاملة لمراجعة الحالة الفنية لأعمدة وشبكات الإنارة بنطاق المحافظة، للتحقق من مطابقتها لاشتراطات الأمن والسلامة، حفاظًا على أرواح المواطنين.

تحرك تنفيذي

وفي السياق ذاته، شدّد المحافظ على تكثيف الحملات المشتركة بين شركة الكهرباء ومباحث الكهرباء ورؤساء المراكز والمدن لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، مؤكدًا ضرورة تضافر كافة الجهود والتصدي بحزم لأعمال توصيل التيار الكهربائي بطرق غير قانونية.