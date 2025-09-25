الحاصل على المركز الرابع بالمشروع الوطني للقراءة: فتحت لي عالم الأدب الغربي والقانون

أكد علي نور الدين، «المعلم المثقف» الفائز بالمركز الرابع في المشروع الوطني للقراءة، أن مشاركته في المشروع الوطني للقراءة كانت تتويجًا لسنوات من التطلعات الشخصية وحب القراءة، حيث حقق المركز الرابع في المسابقة، موضحًا أنه لطالما رغب في دخول تحدي القراءة العربي، إلا أن المشاركة كانت محظورة على مستوى الطلاب في السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن المشروع الوطني للقراءة أتاح له الفرصة أخيرًا للانضمام وتحقيق إنجاز ملموس.

وأضاف "نور الدين"، خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، : "هذه المشاركة ليست الأولى لي، فقد شاركت أربع مرات في المشروع الوطني للقراءة، وحصلت على مركز متقدم في آخر مرة".

وأكد أن صعوده إلى المنبر للخطابة كان من أهم الدوافع التي ساعدته على تعزيز مهاراته في القراءة والفكر النقدي، وهو ما ساهم في تطوير شخصيته وصقل قدراته، مشيرًا إلى أنه اكتسب خلال المشروع "حاجات تفوق الخيال"، بما في ذلك تكوين صداقات جديدة وقضاء ثلاث أيام في الفندق مع زملاء طيبين، مما أكسبه شعورًا بأن المجتمع ما زال بخير.

ولفت إلى أن ميوله الدينية كانت البداية لمشاركته، لكن المسابقة فتحت له آفاقًا جديدة، حيث توسع في قراءة الأدب الغربي والقانون والعلوم والفلك ومجالات معرفية متنوعة، ما ساهم في صقل ثقافته العامة وتعزيز مداركه.