الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الفائز بالمركز الأول بالمشروع الوطني للقراءة: شغفي بدأ منذ سن السادسة

الفائزون بالمشروع الوطني للقراءة
الفائزون بالمشروع الوطني للقراءة
هاني حسين

حقق الطالب المثقف أمين أبو العدب، المركز الأول في المشروع الوطني للقراءة بعد مسيرة طويلة من الشغف بالقراءة، امتدت لأكثر من ست سنوات، مؤكدًا أن الفضل يعود لمدرسيه الذين شجعوه على حب الكتب منذ الصغر، مشيرًا إلى أنه شارك في المسابقة ثلاث مرات قبل أن يحقق هذا الإنجاز لأول مرة.

وأوضح "أبو العدب"، خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن شغفه بالقراءة بدأ منذ سن السادسة، وأنه يفضل قراءة التاريخ والكتب التحليلية، لافتًا إلى أنه لم يشعر بصعوبة كبيرة أثناء التحضير للمسابقة، حيث كان الموضوع متاحًا ومثيرًا للاهتمام.

وأشار إلى أن شروط المسابقة تتضمن قراءة 30 كتابًا متنوعة بين أكثر من 5 مجالات، مع ضرورة تلخيص واستيعاب كل محتوى الكتب لضمان التقييم الكامل، موضحًا أن هذه التجربة عززت قدراته على التحليل والفهم، وأن الفوز بالمركز الأول جاء نتيجة الالتزام والمثابرة في المشاركة والتعلم المستمر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

