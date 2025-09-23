قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

ما دور القراءة المستمرة في فهم الشخصية؟ أستاذ إدارة أعمال يجيب

كتب
كتب

أكد الدكتور ولاء مراد، أستاذ إدارة الأعمال والموارد البشرية، أن معرفة الإنسان لذاته تمثل الخطوة الأولى لبناء شخصية متوازنة قادرة على النجاح في حياتها العملية والشخصية، مؤكداً أن هناك ثلاث طرق رئيسية يمكن الاعتماد عليها لتحقيق ذلك.

وأكد أن أولى هذه الطرق تتمثل في القراءة المستمرة، التي توسع المدارك وتمنح الفرد القدرة على فهم أنماط السلوك المختلفة والتعامل مع المواقف المتنوعة.

وقال إن ثاني الطرق تتمثل في الاختبارات السيكومترية، التي تساعد على التعرف إلى أنماط التفكير والسلوك، مشيراً إلى أنه يتم أحياناً تنفيذ مثل هذه الاختبارات في القاعات التدريبية للتعرف إلى شخصية المتدرب ونقاط قوته.

وأضاف أن المواقف الحياتية التي يتلقى فيها الإنسان آراء الآخرين تعد من أبرز الطرق لفهم الذات، شريطة أن تكون هذه الآراء صادرة عن أشخاص متزنين يمكن الاعتماد على تقييماتهم.

وأوضح أن الإنسان كائن معقد، ولا توجد نظرية واحدة كفيلة بوصفه بشكل كامل، بل هناك العديد من النماذج، مشيراً إلى أن المهم هو وعي الفرد بنمط شخصيته وكيفية التعامل مع الآخرين على هذا الأساس.

القراءة شخصية الإنسان بناء الإنسان

