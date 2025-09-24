محافظ الفيوم يكرم ثلاث أزهريات لحصولهن على مراكز متقدمة بمسابقات القراءة والإبداع

كرّم محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، ثلاث طالبات أزهريات لحصولهن على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بمسابقات القراءة والإبداع، تشجيعاً لهن على مواصلة التفوق والابتكار.

وذكرت المحافظة - فى بيان اليوم، الأربعاء- أن المحافظ قام بمنح شهادات التقدير لكل من عائشة أحمد عبد المنعم، الطالبة بالصف الثالث الابتدائي بمعهد الصفوة الأزهري، لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالفئة العمرية الأولى، والمركز الثاني على كل الفئات، بمسابقة المشروع الوطني للقراءة العربي في موسمه الرابع، وهنا وحيد علي، الطالبة بالصف الثاني الثانوي بمعهد فتيات فيديمين الثانوي، لحصولها على المركز الأول على مستوى محافظة الفيوم والسادس على مستوى الجمهورية، في مسابقة مشروع تحدي القراءة العربي التاسع، ضمن مبادرة محمد بن راشد آل مكتوم، وبالتعاون مع مؤسسة البحث العلمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ودهب سيد رمضان، الطالبة بالصف الثاني الثانوي بمعهد فتيات العجميين، لحصولها على المركز الأول على مستوى المحافظة والسادس على مستوى الجمهورية، في مسابقة "شارك وأبدع"، وذلك لاختراعها جهاز غسيل كلوي بخامات بسيطة وتكلفة رمزية.

وهنأ محافظ الفيوم الطالبات الفائزات، معرباً لهن عن خالص سعادته القلبية بفوزهن في مختلف مسابقات القراءة والإبداع، متمنياً لهن دوام التوفيق في دراستهن العلمية وحياتهن العملية.

وقال محافظ الفيوم إن المحافظة غنية بأبنائها المبدعين فى شتى المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية، مؤكداً حرص المحافظة على الاستفادة من طاقات الشباب وأفكارهم البناءة فى خدمة قضايا التنمية، وكذا تكريم المبدعين من أبنائها، وتذليل جميع العقبات أمامهم وتقديم الدعم اللازم لهم، حتى يصبحوا قوة فاعلة في خدمة قضايا المجتمع.