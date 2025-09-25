قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو مازن: حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ومكانها خارج مستقبل غزة
الرئيس الفلسطيني: نرفض إسرائيل الكبرى والاحتلال يسعى لابتلاع الضفة والقدس
قنا.. ورشة عمل تستعرض خطط التنمية بالصعيد ودعم التنافسية وتحسين الخدمات
أزمة في الزمالك قبل مباراة القمة.. مهيب عبد الهادي يكشف التفاصيل
اقتحامات واعتداءات مستمرة.. الاحتلال يستهدف المنظمات الصحية في غزة ويفاقم الكارثة الإنسانية
مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة
محمد العدل يهاجم تصريحات مدحت شلبي دون أن يذكر اسمه
مهرجان العرائس يكشف عن جدول الندوات والعروض لدورة جمال الموجي
بالتزامن مع كلمة الحوثي.. عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة صنعاء
صورة التأشيرة.. جمال جبر يرد بقوة على تصريحات مدحت شلبي بشأن الخطيب
أخبار التكنولوجيا | آبل توضح حقيقة “الخدوش” على هواتف iPhone 17 Pro.. جوجل تطلق مساعد ألعاب ذكي على أندرويد
الرئيس السيسي يرحب بمبادرة ترامب لوقف الحرب في غزة ويؤكد: "مصر تدعم جهود إعادة الإعمار دون تهجير"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متبقيات المبيدات ينظم ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري البطاطس بمحافظة الغربية

ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري البطاطس بمحافظة الغربية
ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري البطاطس بمحافظة الغربية
شيماء مجدي

نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري البطاطس بمحافظة الغربية تحت عنوان "أهمية متبقيات المبيدات وأثرها على إنتاج وتصدير البطاطس في مصر"، بالتعاون كروب لايف مصر وبمشاركة الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وبالتنسيق مع مديرية الزراعة بمحافظة الغربية.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، أن ذلك يأتي في إطار دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومركز البحوث الزراعية، تنفيذا  لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية لتقديم الدعم الفني والإرشادي من المنتجين والمصدرين في القطاع الزراعي من خلال التدريب والإرشاد.

وأكدت "عبد اللاه" خلال كلمتها الافتتاحية، أن الهدف الرئيسي من تنظيم ورشة العمل رفع قدرات منتجي ومصدري البطاطس بمحافظة الغربية، لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لإنتاج غذاء آمن محلياً ومتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية تصديرياً، ذلك بالأضافة إلى الأهمية الاقتصادية لمحصول البطاطس، حيث يأتي في المركز الثاني للصادرات الزراعية بكمية تجاوزت 1.3 مليون طن في الموسم الحالي.

و أكدت مدير المعمل، على أهمية تنظيم هذه الفعاليات مع شركاء العمل للإستماع إلى المشكلات الفنية التي تواجه المنتجين والمصدرين لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير وكذا الخدمات التي يقدمها المعمل بما يعود بالنفع على العاملين بالإنتاج والتصدير للمحاصيل الزراعية، لافتة إلى أنه يتم تنظيم هذه الفعاليات بمناطق الإنتاج للوصول إلى الفئات الصغيرة والمتوسطة من منتجي ومصدري المحاصيل الزراعية بمشاركة خبراء المعمل ومركز البحوث الزراعية في المجالات المختلفة والمتعلقة بموضوع ورشة العمل.


وتابعت أن ذلك يزيد من كفاءة جودة وسلامة إنتاج هذه المحاصيل ورفع الكفاءة الاقتصادية عن طريق خفض الفاقد من الإنتاج وارتفاع العائد من الأرباح لصالح المنتجين والمصدرين وبالتالي زيادة الصادرات المصرية من هذا المحصول الهام بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الدولية وكذا تداول منتج مطابق للمواصفات بالأسواق المحلية.
وافتتحت ورشة العمل: الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل، والمهندس عبد السلام البغدادي مدير مديرية الزراعة بالغربية، والمهندس حمادة عمار مدير عام الإرشاد بالغربية، والدكتور صلاح فليفل أستاذ أمراض النبات بمعهد بحوث أمراض النباتات، والدكتور طاهر قدح رئيس قسم الفحص الظاهري والحسي ومدير التسويق بالمعمل، فضلا عن الدكتور أحمد السمرة عن كروب لايف مصر، والمهندس علي الدقاق بإدارة خدمة المصدرين ممثلا عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

وتضمنت ورشة العمل، عدة محاضرات، حول أهم الآفات التي تصيب البطاطس وطرق مكافحتها، فضلا عن تعريف متبقيات المبيدات وكيفية فحصها وطرق الكشف عنها وأثر وجودها بالمنتجات على الصادرات الزراعية من البطاطس، كذلك تم توضيح أهمية الاستخدام المسئول للمبيدات وكيفية تطبيقها على المحاصيل وطرق الوقاية منها أثناء التطبيق، إضافة الى توضيح طرق وأساليب سحب العينات وأهمية ذلك في وجود نتيجة دقيقة لاختبارات متبقيات المبيدات وبالتالي توجيه المنتج والمصدر إلى اتخاذ القرار الصحيح قبل الحصاد.

وخلال ورشة العمل تم أيضا استعراض اشتراطات زراعة البطاطس للتصدير بما يتوافق مع اشتراطات مشروع العفن البني والإدارة المركزية للحجر الزراعي وكيفية تسجيل هذه المساحات واشتراطات بعض الأسواق لاستيراد البطاطس من مصر، وذلك خلال محاضرة الحجر الزراعي، حيث تم التعريف بدوره في مساعدة المنتجين في المشاركة في المنظومة والدور الرقابي الذي يساهم به من خلال متابعة أماكن الإنتاج ومحطات الفرز والتعبئة والموانئ وسحب العينات وإصدار الشهادات وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى اشتراطات محطات الفرز والتعبئة واشتراطات التصدير لأهم الدول التي يتم التصدير إليها من هذا المحصول الهام.

وشارك في ورشة العمل أكثر من 130 من الحضور من المنتجين والمصدرين، فضلا عن العديد من الاستشاريين والخبراء من الجامعات والمراكز البحثية. 

 

 المحاصيل التصديرية


وتعد هذه الورشة هي الثانية التي ينظمها المعمل مع كروب لايف مصر لمحصول البطاطس بالمحافظات حيث تم تنظيم مجموعة متخصصة من ورش العمل للموالح، العنب، الفراولة، الطماطم، البطاطس بعدة محافظات، وذلك  في إطار تنفيذ خطة المعمل لتنظيم سلسلة من ورش العمل المختلفة لأهم المحاصيل التصديرية بأهم محافظات الإنتاج في مصر لدعم القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي من خلال الدور الإرشادي والتدريبي للعاملين في هذه القطاعات بالتعاون مع كروب لايف مصر وجهات أخرى.

الأغذية مركز البحوث الزراعية البحوث الزراعية البطاطس محافظة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

مدحت شلبي

مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

صلاة الفجر

هل النوم عن صلاة الفجر من علامات النفاق؟.. اعرف حكم الشرع

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

ترشيحاتنا

ارشيفية

صورها في وضع مخـ ل.. عاطل يقتحم منزل سيدة ويعتدي عليها بالنهضة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

حريق - أرشيفية

بدون إصابات .. إخماد حريق في شقة سكنية في الساحل

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

فيديو

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد