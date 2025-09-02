قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جبالي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي
الصناعات الطبية المصرية تحقق قفزة نوعية.. صادرات تتجاوز المليار دولار في 2024
إنزلاقات أرضية تتسبب في إختفاء قرية بوسط دارفور ومقتل جميع السكان
بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة
مؤسسة أبو العينين ترعى الطفل علي عبقري الرياضيات حتى دخوله الجامعة
العدد الأكبر منذ أشهر..الصحة بغزة: 185 شهيدا بسبب سوء التغذية خلال أغسطس
قافلة المساعدات الإنسانية الـ28 تنطلق من مصر إلى قطاع غزة
ارتفاع الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الأوروبي 2 % من الناتج المحلي
إنفاق الاتحاد الأوروبي على التسلح يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا
ميدو عن تجربة إدوارد مع الزمالك: أهم حاجة في الكورة إنك تدي العيش لخبازه
السياحة: المتحف المصري حلم تحول إلى حقيقة.. ومصر تستحق أن تتصدر المشهد عالميًا
خاتم رونالدو يخطف الأضواء.. وجورجينا تتصدر محركات البحث | ما القصة؟
أخبار البلد

متبقيات المبيدات: تحليل أكثر من 24 ألف عينة سلع غذائية خلال أغسطس

شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، استقبل خلال شهر أغسطس الماضي، أكثر من 24 ألف عينة من السلع الغذائية من الجهات الرقابية أو العملاء، تم تحليلها بالأقسام المختلفة بالمعمل وإصدار النتائج الخاصة بها.

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي حول أبرز جهود المعمل خلال شهر أغسطس الماضي، في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية لدعم العاملين بالقطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية، والمساهمة في دعم الصادرات الزراعية المصرية.


وقالت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل، إنه تم خلال شهر أغسطس الماضي، تحليل عينات للصادرات من السلع الغذائية تخطت 3 آلاف عينة، فضلا عن تحليل عينات للواردات من السلع الغذائية بلغت أكثر من 6.5 ألف عينة، إضافة إلى تحليل عينات سلع غذائية للعملاء بلغت أكثر من 13 ألف عينة تقريبا، كما تم فحص أكثر من 1,5 ألف عينة لمشروع الرصد الوطني، ليتجاوز إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها خلال الشهر ذاته 24 ألف عينة تقريبا.

وأوضحت مدير المعمل، أن المعمل شهد عدة أنشطة على المستوى الدولي خلال أغسطس، حيث تم تجديد منح شهادة ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة لإدارة الشئون المالية والإدارية (الموارد البشرية والمشتريات والمخازن) بالمعمل، وذلك للعام الثاني على التوالي، كما استقبل المعمل وزير الزراعة اللبناني في إطار الزيارة الرسمية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالإضافة إلى استقبال وفد من دولة تشاد فى إطار الزيارة الرسمية لمركز البحوث الزراعية، فضلا عن استقبال زيارة علمية لمتخصصين من دولة العراق الشقيقة، للاطلاع على نظام مراقبة وتوكيد الجودة بالمعامل المعنية بتحاليل سلامة الغذاء.

وأشارت “عبد اللاه” إلى مشاركة المعمل فى الاجتماع الفنى التاسع للجنة الفنية المشتركة للزراعة والموارد الطبيعية والبيئة بدول الكوميسا، وحضور ويبينار حول “تعزيز ممارسات سلامة الغذاء ودعم الابتكار في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في تأسيس شبكة إقليمية لأبحاث وسلامة الغذاء”، لافتة إلى أنه خلال هذا الشهر أيضا تفقد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، فرع المعمل بالإسماعيلية ضمن متابعته لتفقد الجهات التابعة للمركز بالمحافظات وتعزيز رفع كفاءة الأصول.

وقالت مدير المعمل إنه بالتعاون مع كروب لايف مصر، وبمشاركة الإدارة المركزية للحجر الزراعي، تم تنظيم ورشة عمل في محافظة الشرقية، استهدفت دعم منتجي ومصدري محصول الطماطم، ورفع قدراتهم، فضلا عن تطوير منظومة الإنتاج بما يضمن توافق المحصول مع متطلبات الأسواق الدولية، حيث شارك بالحضور أكثر من 70 ممثلا عن شركات إنتاج وتصدير محصول الطماطم.

وأضافت أن المعمل شارك أيضا خلال أغسطس في العديد من الفعاليات الهامة، حيث ساهم في تطوير الكوادر البحثية من خلال التدريب على الفحص الظاهري للعينات الغذائية، وتنظيم دورة تدريبية بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية عن أثر متطلبات الأسواق الخارجية والمواصفات الفنية، كما انتهى المعمل من تنظيم التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية من كليات الزراعة والعلوم والطب البيطري حيث شارك أكثر من 250 طالبا بفرعي المعمل.

متبقيات المبيدات الزراعة وزارة الزراعة البحوث الزراعية أغسطس الصناعات الغذائية

