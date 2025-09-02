قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لو بتحب تاكلها في المولد.. اكتشف فوائد الفولية أغربها ضبط السكر
ستدفعون الثمن من جنودكم وأسراكم.. كتائب القسام تحذر إسرائيل من توسيع العمليات في غزة
التحفظ على أموال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 100مليون جنيه
محمد عبود: إسرائيل تدعي أن مفاعل ديمونا ليس نوويا بل مصنعا للنسيج
موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
أخبار البلد

وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

بعث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وتقدم وزير الزراعة في برقيته، بالنيابة عن كافة العاملين بالقطاع الزراعي، وبالأصالة عن نفسه، بخالص التهنئة إلى الرئيس السيسي، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سيادته بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب المصري العظيم والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأكد فاروق أن المولد النبوي الشريف يمثل مناسبة عظيمة نستلهم منها القدوة الحسنة، وما تحمله من  قيم الرحمة والمحبة والتسامح، ونتعلم منها العطاء للوطن والإنسانية.

وأشار الوزير، إلى أن هذه القيم تزيد من العزم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن وتحقيق التنمية الشاملة التي تليق بالشعب المصري، في جميع ربوع مصر، تحت قيادة الرئيس السيسي الحكيمة، داعيا له بالسداد والتوفيق، ولمصر دوام النهضة والرقي.

وفي سياق متصل بعث "فاروق"، برقيات تهنئة الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،  والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي جمهورية مصر العربية، قدّم خلالها خالص التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة، سائلا الله عز وجل أن يعيدها على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

