وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف

بعث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وتقدم وزير الزراعة في برقيته، بالنيابة عن كافة العاملين بالقطاع الزراعي، وبالأصالة عن نفسه، بخالص التهنئة إلى الرئيس السيسي، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سيادته بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب المصري العظيم والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأكد فاروق أن المولد النبوي الشريف يمثل مناسبة عظيمة نستلهم منها القدوة الحسنة، وما تحمله من قيم الرحمة والمحبة والتسامح، ونتعلم منها العطاء للوطن والإنسانية.

وأشار الوزير، إلى أن هذه القيم تزيد من العزم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن وتحقيق التنمية الشاملة التي تليق بالشعب المصري، في جميع ربوع مصر، تحت قيادة الرئيس السيسي الحكيمة، داعيا له بالسداد والتوفيق، ولمصر دوام النهضة والرقي.

وفي سياق متصل بعث "فاروق"، برقيات تهنئة الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي جمهورية مصر العربية، قدّم خلالها خالص التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة، سائلا الله عز وجل أن يعيدها على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.