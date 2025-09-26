السفير الأمريكي في إسرائيل: ضم الضفة الغربية لن يكون خطوة مفيدة

قال السفير الأمريكي في إسرائيل إن ضم الضفة الغربية لن يكون خطوة مفيدة، وذلك بحسب مانشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وكشف السفير أنه من اولويات ترامب حاليا هو إطلاق سراح المحتجزين ووقف الحرب في غزة، لافتا إلى أن أي تحرك لضم الضفة قد يعقد جهود التهدئة بالمنطقة.

وقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطارًا مؤلفًا من 21 بندًا يقترح أن يكون حجر الأساس لما بعد الحرب في قطاع غزة، وذلك خلال لقاء جمعه بقادة عرب ومسلمين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتتضمن الخطة إطلاق سراح سريع لجميع الأسرى، وقفًا دائمًا لإطلاق النار، انسحابًا تدريجيًا لقوات الاحتلال الإسرائيلية من القطاع، وتشكيل إدارة مؤقتة لا تضم حركة حماس، مع توفير تمويل عربي وإسلامي لإعادة الإعمار.

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية المحتلة، رافضا دعوات بعض السياسيين اليمينيين المتطرفين في إسرائيل، الذين يطالبون بفرض السيادة على المنطقة والقضاء على أي أمل لإقامة دولة فلسطينية تتمتع بمقومات البقاء. ومن جهته، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداده للعمل مع الرئيس الأمريكي من أجل تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة.

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوات بعض السياسيين اليمينيين المتطرفين في إسرائيل المطالبين بضم الضفة الغربية المحتلة، قائلا إنه لن يسمح للدولة العبرية بذلك.

ويواصل حلفاء ترامب اليمينيين المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية ضغوطهم لضم الضفة الغربية، مما يثير قلق القادة العرب الذين التقى عدد منهم الثلاثاء بترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.