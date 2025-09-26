قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطيب الأوقاف: المسلم يواجه الأفكار اللادينية باليقين الصادق.. فيديو
انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق
انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم
فى حالة عدم إتزان.. ضبط متهم تحت تأثير تعاطى المخدرات|فيديو
إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله
زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور
نائب بالبرلمان الإيطالي: قطاع غزة يعاني مأساة كبرى
خارج مباراة القمة.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
أزمة في الزمالك قبل القمة.. الإصابة تبعد نجم الزمالك عن المباراة
الحياة والصراعات والعمل..8 توقعات مثيرة للذكاء الاصطناعي في 2026
البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة تدعو للانسحاب خلال خطاب نتنياهو
انطلاق مهرجان 100 مليون صحة الرياضي.. في هذا التوقيت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقارير إسرائيلية: خطة ترامب لقطاع غزة تواجه عقبة نتنياهو

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
القسم الخارجي

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطارًا مؤلفًا من 21 بندًا يقترح أن يكون حجر الأساس لما بعد الحرب في قطاع غزة، وذلك خلال لقاء جمعه بقادة عرب ومسلمين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتتضمن الخطة إطلاق سراح سريع لجميع الأسرى، وقفًا دائمًا لإطلاق النار، انسحابًا تدريجيًا لقوات الاحتلال الإسرائيلية من القطاع، وتشكيل إدارة مؤقتة لا تضم حركة حماس، مع توفير تمويل عربي وإسلامي لإعادة الإعمار. 

ومع ذلك، تبدو فرص تطبيق الخطة هشة في ظل معارضة أو تردد محوري: رفض أو تحفظ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لم يبن قناعته بعد بمقترحات واشنطن، خصوصًا الشق المتعلق بتشكيل قوة أمنية بقيادة عربية، وفق تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبرية اليوم الجمعة.

ورون ديرمر في خلفية المشهد

مصادر إسرائيلية تشير إلى دور بارز لوزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر في بلورة عناصر من الخطة الأمريكية، ما يذكر بتأثير دبلوماسي إسرائيلي سابق على مبادرات أمريكية سابقة. ومع أن البيت الأبيض يروج للخطة ويسعى إلى حشد دعم عربي لها، فإن التباينات مع تل أبيب تعكس تصارعًا على موازين النفوذ والأولويات الأمنية.

مخاوف إسرائيلية

يتركز القلق الإسرائيلي حول آلية عمل القوة الأمنية المقترحة. كيف ستشكل؟ من سيقودها؟ وما هو مدى تنسيقها مع جهاز الأمن الإسرائيلي؟ هذه التساؤلات تمنع نتنياهو من منح موافقته الكاملة، ما قد يؤدي إلى مزيد من الإبطاء في تنفيذ أي حلول عملية على الأرض.

الضفة الغربية: سياسة ممنهجة أم انفلات أمنى؟

في الضفة الغربية، تتصاعد أعمال العنف بين مستوطنين وفلسطينيين، ويشير تقرير إلى سياسات مقصودة من قبل فصائل داخل الحكومة الإسرائيلية لزعزعة سيطرة السلطة الفلسطينية، بما في ذلك حجب تحويلات مالية تؤثر على رواتب عشرات الآلاف من موظفي السلطة. وقد يتحول هذا التوتر إلى بؤرة مواجهة جديدة إذا فشلت آليات التنسيق الأمني.

ترامب نتنياهو غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

رخصة

طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من الهاتف المحمول

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

دونجا

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

اتفاق بقيمة 25 مليار دولار بين إيران وروسيا لبناء 4 محطات نووية

غارات للاحتلال علي صنعاء

مصرع 9 مدنيين وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على صنعاء

مظاهرات تحتج علي حظر حركة فلسطين أكشن

بريطانيا.. ناشطون مؤيدون لفلسطين يواجهون أحكامًا تصل إلى 14 عامًا

بالصور

إطلالة لافتة.. يسرا تبهر متابعيها في أحدث ظهور برفقة شيماء سيف

يسرا
يسرا
يسرا

زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أول سيارة أوبل بماكينة قهوة داخل الشنطة

اوبل موكا
اوبل موكا
اوبل موكا

فيديو

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد