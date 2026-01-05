الرئيس اليمني يلتقي في الرياض القائمة بأعمال سفيرة ألمانيا

التقى الرئيس اليمني رشاد محمد العليمي، اليوم الاثنين في الرياض القائمة بأعمال سفيرة ألمانيا صوفيا بوجنر، لبحث آخر المستجدات على الساحة اليمنية.

وبحسب البيان الصادر عن الرئاسة اليمنية، جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع الوطنية، على ضوء نتائج الجهود المبذولة لخفض التصعيد، وحماية المدنيين في المحافظات الشرقية، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وفي وقت سابق من الاثنين، التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مسؤول المجلس الرئاسي اليمني أبو زهراء المحرمي، حيث ناقشا آخر التطورات في اليمن.

ونشر المحرمي صورةً على حسابه الرسمي تجمعه بالأمير خالد، قائلاً إن اللقاء اتسم بروح الأخوة والتفاهم.

وأضاف المحرمي في تعليقه على اللقاء: "تم تبادل وجهات النظر حول التطورات في اليمن، مع التركيز على قضية الجنوب العادلة".

كما نوقشت سبل تنسيق وتعزيز الجهود المشتركة، بما يسهم في دعم استقرار اليمن والحفاظ على أمن المنطقة".