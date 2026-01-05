السفيرة نبيلة مكرم تؤكد أهمية توسيع قاعدة المشاركة في صياغة الاستراتيجية العامة للتحالف

أكدت رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي السفيرة نبيلة مكرم، أهمية توسيع قاعدة المشاركة في صياغة الاستراتيجية العامة للتحالف، مشددة على حرص التحالف على إشراك الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وكافة رؤساء الاتحادات النوعية والإقليمية، بما يضمن تكامل الجهود وتعظيم الأثر التنموي على المواطن .

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري موسع عقدته الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مع مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بمقر الاتحاد العام بالقاهرة، في إطار تعزيز الجهود المشتركة لتطوير منظومة العمل الأهلي في مصر .

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف إحداث نقلة نوعية في آليات العمل، من مجرد تقديم المساعدات المباشرة إلى تبني منهجيات التنمية الشاملة والتمكين الاقتصادي، وذلك استنادًا إلى تحليل دقيق للاحتياجات المجتمعية وفق خريطة الفجوات التي يمتلكها التحالف الوطني، فضلًا عن وضع آليات فعالة لتنظيم وتعظيم جهود التطوع .

شهد الاجتماع حضور الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وحاتم متولي نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف، والدكتورة وجيدة أنور نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات، إلى جانب رؤساء الاتحادات النوعية والإقليمية بالمحافظات المختلفة، ووفد مرافق من التحالف وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام.

وخلال الاجتماع، قدم حاتم متولي عرضًا فنيًا شاملًا حول المنهجيات المتبعة في إعداد مشروع الاستراتيجية، ومخرجات المرحلتين الأولى والثانية، التي تتولى صياغتها شركة "Strategic Gears" احدى كبرى شركات الاستشارات الدولية .

وأشار إلى أن وثيقة الاستراتيجية تتضمن أدوات دقيقة لقياس الأثر وتقييم الأداء وفق المعايير الدولية، موضحًا أن المشروع جاء ثمرة جهد تشاركي مكثف شمل أكثر من 50 ساعة من ورش العمل بمشاركة جميع أعضاء التحالف الوطني، للخروج برؤية توافقية تعبر عن مختلف أطراف المنظومة .

من جانبه، رحب الدكتور طلعت عبد القوي بوفد التحالف الوطني في بيت الجمعيات الأهلية، مثمنًا النهج العلمي والخطوات الجادة التي يتبعها التحالف لتطوير بيئة العمل الأهلي، مؤكدًا أن الاتحاد العام والاتحادات الإقليمية يضعون كافة خبراتهم وقواعدهم التنظيمية لدعم هذه التوجهات بما يخدم رؤية مصر 2030، ويضمن وصول الخدمات إلى الفئات المستحقة .

واختتم الاجتماع بالتوافق على خارطة طريق للعمل المشترك، والتأكيد على قيام الأمانة الفنية للتحالف الوطني بمتابعة صياغة المخرجات النهائية للاستراتيجية مع الشركة الاستشارية، مع الأخذ في الاعتبار جميع الرؤى والمقترحات التي طُرحت خلال النقاش، تمهيدًا لإطلاق مرحلة جديدة من العمل الأهلي المنظم .