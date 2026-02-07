قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جولة لقيادات تعليم قنا بمدارس الفترتين لمتابعة انتظام العملية التعليمية

جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا
جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا
يوسف رجب

أجرى طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جولة ميدانية مفاجئة، في عدد من المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، لمتابعة انطلاق الفصل الدراسي الثاني وانتظام سير العملية التعليمية بمدارس " قنا الابتدائية المشتركة، وحامد سليمان الإعدادية بنين، وأبو بكر الصديق الثانوية بنين "، رافقه خلالها أسامة قدوس مصطفى، مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، وعدد من القيادات التعليمية.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، والالتزام بالتعليمات الوزارية من بداية اليوم الأول للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2025/ 2026.

استهل وكيل الوزارة، جولته الميدانية بتفقد مدرسة "قنا الابتدائية المشتركة" التابعة لإدارة قنا التعليمية، والتي تضم 1842 طالبًا وطالبة فى المرحلة الابتدائية، واطمئن على استلام التلاميذ للكتب المدرسية ومدى الالتزام بنسب الحضور المقررة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية، لتحقيق بيئة تعليمية آمنة ومستقرة. 

وتابع سعد الدين، جولته بزيارة مدرسة "حامد سليمان الإعدادية بنين"، والتى تضم عدد 275 طالبا بالمرحلة الإعدادية، وحرص على الاستماع لآراء الطلاب، حول العملية التعليمية، ومدى استفادتهم من الأنشطة التربوية داخل المدرسية في تنمية مواهبهم، موجهًا بتكثيف الأعمال اليومية لنظافة الفصول والمرافق وعدم التهاون مع المقصرين.

واختتم وكيل الوزارة جولته، بتفقد مدرسة "أبو بكر الصديق الثانوية بنين "، والتى تضم 351 طالبا بالمرحلة الثانوية، موجها بضرورة التواصل المباشر مع الطلاب، لمعرفة الصعوبات التي تقابلهم في العملية التعليمية والعمل على ايجاد حلول فورية لسرعة حلها، لضمان انتظام الدراسة داخل الفصول المدرسية.

وفى سياق متصل، أجرى أحمد عبد المحسن، وكيل المديرية ،جولة تفقدية مفاجئة، لعدد من المدارس شملت مدارس" فاطمة الزهراء الثانوية بنات، وجنوب قنا الإعدادية بنات، وعمر بن الخطاب الابتدائية، وعمر بن الخطاب الإعدادية "، وذلك تنفيذا لتعليمات طارق سعدالدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

واطلع وكيل المديرية، خلال الجولة، على سجلات التحضير اليومية للمعلمين، وسجلات غياب الطلاب وسجل 5 سلوك، للاطمئنان على مدى انتظام الدراسة، موجهاً بضرورة الالتزام بنظافة الفصول، والحمامات، والساحات المدرسية بشكل يومي، لخلق بيئة تعليمية صحية وآمنة داخل المدرسة.

ووجه وكيل المديرية، بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية للمناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني، والتنوع في استخدام أساليب التعلم النشط، وتفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي كأحد الركائز الأساسية لضمان جودة التعليم وحماية حقوق الطلاب.


قنا انتظام العملية التعليمية مدارس الفترتين الفصل الدراسي الثاني اليوم الأول للفصل الدراسى جولة ميدانية مفاجئة

