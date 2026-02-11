قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامعة العربية تدعو ترامب للوفاء بتعهداته لمنع إسرائيل من ضم الضفة
94 مليون جنيه و70 فرصة عمل.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع لتصنيع الأسمدة
المدير التنفيذي لمنظمة اليمن: ما حدث في شبوة انفلات أمني واضح يتحمل المحافظ مسؤوليته
مباراة الأهلي والإسماعيلي مجاناً على هذه القناة
كشف حساب "منال عوض".. 6 أشهر من الإنجازات قبل التولي الرسمي لملف البيئة
وزير الخارجية الألماني: يجب تسوية مسألة البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات
أحمد موسى: ينفي وجود تعيينات جديدة داخل مؤسسة الرئاسة
موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي
كامويش يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
بسبب الصين.. اليابان خالية من الباندا للمرة الأولى منذ 1972
أبو مازن: القرارات الإسرائيلية الأخيرة تتطلب موقفا حاسما من الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يسلم عقود تقنين الأراضي لـ100 أسرة

تسليم عقود تقنين الأراضي
تسليم عقود تقنين الأراضي
يوسف رجب

سلم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة لعدد من الأسر المستفيدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء قواعد العدالة الاجتماعية وحفظ حقوق المواطنين والدولة على حد سواء. 

جاء ذلك خلال احتفالية، بحضور كل من: الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، ومجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعبدالحميد محمود بطيخ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالحميد للأعمال الخيرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من المواطنين أصحاب العقود وذويهم.وأكد محافظ قنا، بأن ملف التقنين ليس مجرد إجراء إداري لتحصيل الرسوم، بل هو رسالة أمان، تهدف إلى غلق ملفات النزاعات القديمة، وفتح صفحة جديدة عنوانها سيادة القانون، مشيرًا إلى أن الدولة تضع البعد الاجتماعي والإنساني في مقدمة أولوياتها لضمان حياة كريمة للأسر المصرية. 



وأشاد عبدالحليم، بالدور النموذجي الذي لعبته مؤسسات المجتمع المدني، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، وخص بالذكر "مؤسسة عبدالحميد محمود بطيخ للأعمال الخيرية"، والتي جسدت المعنى الحقيقي للمسؤولية المجتمعية، حيث قامت المؤسسة بالتنسيق مع المحافظة، بتقديم الدعم المالي لـ 100 حالة من الأسر الأولى بالرعاية، من خلال سداد نسبة الـ 15% المقررة قانونًا "مقدم التعاقد"، مما ساهم بشكل مباشر في تذليل العقبات أمام تلك الأسر وتحويل حلم الاستقرار إلى واقع ملموس.وأشار محافظ قنا، إلى أن المحافظة على أتم الاستعداد للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، موجهًا رؤساء المدن للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتذليل كافة العقبات لخدمة المواطنين. 

ووجه عبدالحليم، رسالة للأسر المستفيدة، بأن هذه العقود هي ضمانة لمستقبل أبنائهم، والخطوة الأولى نحو تحسين جودة الخدمات وتطوير مناطقهم، مؤكدًا أن باب المحافظة مفتوح دائمًا لكل من يسعى لإعلاء قيمة القانون.فيما ثمن مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن، جهود الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في التنمية وتذليل كافة العقبات علي المواطنين، معربًا عن سعادته بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، التي تساعد في التنمية والنهوض بالمجتمع. 

ومن جانبه رحب عبدالحميد محمود بطيخ، بالدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدًا أن باكورة أعمال المؤسسة موجهة إلى أبناء محافظة قنا بجميع مراكزها، والمساهمة في حل مشكلات تقنين الأراضي، بعد تعثر  المواطنين في سداد المستحقات، وتم رفع المعاناة عن نحو 100 أسرة في هذه المرحلة ونؤكد أننا مستمرون في المراحل الأخرى. 



وفي الختام، تبادل الطرفان الدروع، فيما سلم محافظ قنا عقود التقنين للأهالي، من الأسر الأولي بالرعاية والأسر المستحقة، مقدمًا الشكر لكافة الكوادر العاملة في جهاز حماية أملاك الدولة، والإدارة القانونية، والمتطوعين في العمل الخيري، ومثمنًا مجهوداتهم في إنجاز هذا الملف الحيوي، مؤكدًا استمرار المحافظة في نهج التقنين حتى يتم الانتهاء من كافة الحالات المستوفاة للشروط.

قنا حياة كريمة تقنين الأراضي وزارة التضامن المجتمع المدني أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

ترشيحاتنا

بيراميدز

بيراميدز يحافظ على صدارة تصنيف الأندية الإفريقية عالميًا

الإسماعيلي

العشري يعلن تشكيل الإسماعيلي أمام الأهلي

الأهلي

الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدوري

بالصور

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

سبانخ
سبانخ
سبانخ

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات

الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

BYD أمريكا
BYD أمريكا
BYD أمريكا

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد