بعد غياب سنوات.. نيللي في أحدث ظهور مع تامر حسني بأحد الإعلانات

أشاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بظهور الفنانة الكبيرة نيللي، في أحد إعلانات شركات الاتصالات مع الفنان تامر حسني.

ويحضر الفنان تامر حسني لعمل سينمائي جديد وآخر تلفزيوني حيث يعود بعد غياب 7 سنوات منذ آخر أعماله فرق توقيت.

وكشفت تامر حسني عن هذه المفاجأة من خلال تصريحات تلفزيونية له مؤكدا أنه يستعد لعرض مسلسل جديد بعد غياب عن الدراما 7 سنوات، بالإضافة إلى كتابة فيلم يعرض قريبًا في السينمات.

وقال تامر حسني في تصريحات تليفزيونية: فيه فيلم بيتكتب ومسلسل جديد، لسه في مرحلة التحضير، إن شاء الله يعجب الجمهور.