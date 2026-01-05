غياب مهاجم الأهلي حتى نهاية يناير للإصابة .. تفاصيل

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ياس توروب تأكيدات خلال الساعات الماضية بشأن مدة غياب محمد شريف مهاجم القلعة الحمراء عقب إصابته خلال الساعات الماضية .

ويعاني محمد شريف مهاجم النادي الأهلي من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

ويغيب محمد شريف مهاجم النادي الأهلي 3 أسابيع وهو ما يهدد لحاقه بمباريات الأهلي حتى قبل نهاية يناير الجاري.

تدريبات الأهلي اليوم

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الإثنين، تدريباته الجماعية تحت قيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب، وذلك في إطار التحضيرات لمواجهة فاركو ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن يحتضن ستاد برج العرب بالإسكندرية مباراة الأهلي وفاركو، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة.

وكان ييس توروب قد منح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات عقب مواجهة المقاولون العرب الأخيرة، على أن يعود الفريق اليوم لبدء الاستعدادات الفنية والبدنية للمباراة المقبلة.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأول مساء اليوم على ملعب مختار التتش، إيذانًا ببدء مرحلة الإعداد لمواجهة فاركو، سعيًا لمواصلة نتائجه الإيجابية في بطولة كأس عاصمة مصر.