ديني

هل يجوز صيام يوم واحد من الأيام البيض لشهر جمادى.. الإفتاء تجيب

فضل صيام الأيام البيض
فضل صيام الأيام البيض
عبد الرحمن محمد

بدأ بعض المسلمون اليوم صيام الأيام البيض لشهر جمادى وهي أيام13 و14 و 15 ويتساءل البعض هل يجوز صيام يوم واحد فقط منها؟.

و أكدت دار الإفتاء المصرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الحكم الشرعي لصيام يوم واحد فقط من الأيام البيض (13 و14 و15 من كل شهر هجري)، ومدى احتساب هذا الصيام ضمن السنة النبوية التي حثّ عليها الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأوضحت الدار أن صيام الأيام البيض سنة مؤكدة عن النبي الكريم، حيث ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله: «أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» (متفق عليه)، مشيرة إلى أن هذه الأيام تعد من أفضل أيام التطوع بالصيام لما فيها من فضل عظيم وأجر كبير.

وفي ردها على سؤال حول ما إذا كان صيام يوم واحد فقط من الأيام البيض يجزئ عن الثلاثة، بيّنت دار الإفتاء أن صيام يوم واحد منها جائز شرعًا، ويُثاب عليه المسلم، لكنه لا ينال الأجر الكامل لصيام الأيام الثلاثة مجتمعة، لأن السنة النبوية حددت الفضل في صيام الثلاثة أيام كاملة من الشهر الهجري.

وأضافت الدار أن من فاتَه صيام أحد الأيام البيض، فيجوز له أن يعوضه في أي يوم آخر من الشهر، مستشهدة بحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «إذا صمت من الشهر ثلاثًا، فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة» (رواه الترمذي وقال حديث حسن)، مشيرة إلى أن هذا يدل على استحباب هذه الأيام بالذات لما تحمله من ثواب مضاعف.

كما أكدت دار الإفتاء أنه لا يشترط التتابع في صيام الأيام الثلاثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانًا يصومها متفرقة، وأحيانًا متتالية، مما يدل على سعة الرخصة في هذا الأمر، وأن المقصود هو تحصيل الأجر بصيام ثلاثة أيام من الشهر، سواء كانت الأيام البيض أو غيرها.

وأشارت أيضًا إلى أنه من نسي صيام اليوم الأول من الأيام البيض، فلا حرج عليه في صيام اليومين المتبقيين فقط، وله إن أراد أن يعوض اليوم الفائت في يوم آخر من الشهر، لأن الشريعة تدعو إلى استكمال الخير بما هو ممكن، انطلاقًا من القاعدة الفقهية «ما لا يُدرك كله لا يُترك جله».

وختمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن صيام الأيام البيض ليس فرضًا وإنما سنة مستحبة، لكنها سنة عظيمة الأجر، إذ يُكتب لمن يصومها كأنه صام الدهر كله، لما جاء في الحديث الشريف: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر كله»، مؤكدة أن الأكمل والأفضل أن يحرص المسلم على صيام الأيام الثلاثة كاملة، اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطلبًا لثوابها الجزيل.

