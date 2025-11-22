قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

موعد عيد الفطر 2026 ورمضان فلكيًا .. الحسابات النهائية ومؤشرات الرؤية

عبد الفتاح تركي

موعد عيد الفطر 2026 ورمضان فلكيًا .. مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2026، يتزايد بحث المواطنين في مختلف الدول العربية حول موعد عيد الفطر المبارك، خصوصًا مع دخول الموسم الديني الذي تتجدد فيه الطقوس الروحانية والاجتماعية المرتبطة بالشهر الكريم. 

الحسابات الفلكية الأخيرة كشفت عن تفاصيل دقيقة بشأن موعد بداية شهر رمضان وموعد حلول عيد الفطر للعام الهجري 1447، وسط متابعة واسعة من الملايين لمعرفة مواقيت الصيام وعدد ساعات النهار والاستعدادات الإيمانية الآتية:

موعد رؤية هلال شعبان في مصر

تشير الحسابات الفلكية الحديثة إلى أن مصر ستشهد استطلاع هلال شهر شعبان 1447 بعد غروب شمس يوم 29 رجب، حيث يظل الهلال في أفق القاهرة لمدة تصل إلى 37 دقيقة. ويُعد بقاء الهلال هذه المدة مؤشرًا قويًا على إمكانية رؤية هلال شعبان بالعين المجردة أو من خلال لجان الرصد، ما يساعد الجهات الشرعية في مصر على الإعلان الرسمي لبداية الشهر وفق الضوابط الشرعية المتبعة. 

وتؤكد هذه الحسابات المستندة إلى آخر تحديثات المراصد الفلكية أن رؤية الهلال ستكون واضحة نسبيًا، الأمر الذي يضمن دقة تحديد المواعيد الخاصة برمضان والأعياد.

موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر

تستعد دار الإفتاء المصرية لعملية استطلاع هلال شهر رمضان الكريم بعد غروب شمس يوم 29 شعبان، إذ توضح الحسابات الرسمية أن الهلال سيبقى في أفق القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد الغروب، بينما يظهر في أفق مكة المكرمة لمدة تُقدَّر بنحو 33 دقيقة، مع اختلاف طفيف بين الدول بسبب الموقع الجغرافي. وتشير المؤشرات الفلكية إلى أن رؤية الهلال ستكون ممكنة بوضوح في معظم البلدان العربية والإسلامية، مما يعزز احتمالية بدء الصيام يوم الخميس 19 فبراير 2026، وهو الموعد المتوقع الذي يتوافق مع الحسابات الفلكية المعتمدة لدخول الشهر الفضيل. وتعد مدة مكوث الهلال فوق الأفق إحدى العلامات الرئيسة التي يستند إليها العلماء في تحديد بداية الشهر الهجري.

موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا

أوضحت الحسابات الفلكية الخاصة بالعام الهجري 1447 أن بداية شهر رمضان 2026 ستكون فلكيًا يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026 وفقًا للدليل الهجري المعتمد. ويأتي شهر رمضان في المرتبة التاسعة ضمن التقويم الهجري القائم على حركة القمر حول الأرض. ويتكون التقويم الهجري من اثني عشر شهرًا هي: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة وذو الحجة. وتعتمد أغلب الدول الإسلامية على الجمع بين الحسابات الفلكية والرؤية البصرية عند تحديد بدايات الأشهر الهجرية، لضمان توحيد المواعيد التي ترتبط بالعبادات الموسمية كالصيام والحج.

موعد عيد الفطر المبارك 2026

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية أن أول أيام شهر شوال 1447 سيكون يوم الجمعة الموافق 20 مارس 2026، ومن المتوقع وفق الحسابات الفلكية أن يكون هذا اليوم هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وتشير البيانات الرسمية إلى أن إجازة عيد الفطر ستمتد حتى يوم 23 مارس، مما يمنح العاملين والطلاب أربعة أيام متصلة من العطلة الرسمية. وتعد هذه المناسبة واحدة من أكثر المناسبات الدينية التي ينتظرها المواطنون بعد انتهاء شهر الصوم، لما تحمله من طقوس اجتماعية تجمع العائلات وتعيد روح البهجة المرتبطة بالعيد.

عدد ساعات الصوم في رمضان 2026

سيتزامن دخول رمضان لعام 2026 مع فصل الشتاء، وهو ما يعني أن عدد ساعات الصيام ستكون أقصر مقارنة بالفترات التي يأتي فيها الشهر خلال فصل الصيف. وبحسب التقديرات الفلكية، فمن المتوقع أن تتراوح عدد ساعات الصيام اليومية في الدول العربية بين 12 و13 ساعة، مع ملاحظة أن الساعات تكون أقصر في بداية الشهر ثم تبدأ بالازدياد تدريجيًا كلما اقترب الشهر من نهايته بسبب زيادة مدة النهار. ويُعد هذا التوقيت مناسبًا للكثيرين من حيث القدرة على أداء الصيام براحة أكبر مقارنة بفترات الحر الشديد.

طرق الاستعداد الروحي لشهر رمضان

يحرص العديد من المسلمين على الاستعداد لشهر رمضان من خلال مجموعة من العبادات المتدرجة التي تعزز الروحانية وتساعد على استقبال الشهر بلياقة إيمانية عالية. وتتمثل أبرز طرق الاستعداد في الآتية:

1- تلاوة وتدبر القرآن الكريم يوميًا منذ بداية اليوم

فالالتزام بقراءة القرآن قبل دخول الشهر يساعد في تهيئة الروح وزيادة الخشوع، ويجعل المسلم مستعدًا لختم القرآن مرة أو أكثر خلال الشهر المبارك.

2- إنفاق الصدقات يوميًا

إذ يسهم هذا السلوك في ترسيخ قيمة العطاء والكرم في النفوس، ويجعل الإنفاق في رمضان عادة سهلة وطبيعية لدى الكثيرين.

3- صلاة قيام الليل

فالانتظام في هذه العبادة قبل حلول رمضان يساعد على أداء صلاة التراويح والتهجد بصورة سهلة خلال الشهر، ويزيد من الصلة الروحانية بين العبد وربه.

4- صيام أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع

وهي سنة نبوية تساعد على التدريب العملي لاستقبال الصيام، وتزيد من القدرة على الصوم دون مشقة كبيرة عند حلول الشهر.

رمضان 2026 عيد الفطر 2026 موعد رمضان فلكيًا هلال رمضان 1447 عدد ساعات الصيام موعد عيد الفطر في مصر الحسابات الفلكية رمضان رؤية الهلال

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

