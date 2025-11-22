قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موازنة 2026 تضع نتنياهو على حافة الهاوية.. انقسامات داخلية تهدد بحل الحكومة وانتخابات مبكرة

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

قالت وسائل الإعلام العبرية إن إسرائيل سوف تدخل مرحلة شديدة الاضطراب مع اقتراب موعد التصويت على موازنة عام 2026، في ظل خلافات متفاقمة داخل الائتلاف الحاكم، وتوترات تعصف بأولويات الإنفاق في “اقتصاد الحرب”، ما يضع حكومة بنيامين نتنياهو أمام أخطر اختبار سياسي منذ اندلاع حرب غزة. 

فبينما يصر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على أن الموازنة ستحظى بثقة الكنيست في موعدها، تكشف المسودة الجديدة تناقضات عميقة تضع الحكومة في مهب أزمة قد تنتهي بسقوطها.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية تواجه إسرائيل ثلاثة مؤشرات مالية ضاغطة تزيد المشهد تعقيداً؛ فوكالة “موديز” أبقت نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي سلبية مع تثبيت التصنيف عند أدنى مستوى في تاريخ إسرائيل، ما يعكس هشاشة الوضع المالي.

 كما وجه مراقب الدولة ماتنياهو إنجلمان انتقادات لاذعة لآلية اتخاذ القرار خلال الحرب، محذراً من هيمنة “أجندة الحرب” على حساب الاعتبارات الاجتماعية.

 وتكشف تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية وجود فجوة ضخمة تبلغ 12.1 مليار دولار بين موازنة 2025 واحتياجات 2026، مع توقعات بعجز يصل إلى 3.2% من الناتج المحلي.

ورغم محاولات سموتريتش لتهدئة الأجواء والدعوة لإبعاد الموازنة عن الصراعات السياسية، تبدو الطمأنة الرسمية بعيدة عن إقناع المعارضة وحتى بعض شركاء الائتلاف، خصوصاً مع تفجر صراع حاد بينه وبين وزير الدفاع يسرائيل كاتس حول ميزانية الجيش. 

حيث يقترح سموتريتش سقفاً يتراوح بين 90 و100 مليار شيكل، تطالب وزارة الدفاع بـ153 مليار شيكل، مستندة إلى التحديات المتصاعدة على الجبهتين الشمالية والجنوبية. وقد تجاوزت تكلفة حرب غزة حتى الآن 250 مليار شيكل، إلى جانب تعويضات تفوق 9.7 مليارات دولار.

وأوضحت وسائل الإعلام العبرية إن الخلاف لا يقف عند حدود الدفاع، إذ يشعل ملف الاستيطان توتراً إضافياً بعد تخصيص 9.5 مليارات شيكل للمستوطنات، ما أثار اعتراضات واسعة باعتبار الزيادة تأتي على حساب التعليم والصحة. 

وفي ظل هذه الضغوط، يرجح مراقبون أن تفشل الحكومة في تمرير الموازنة قبل مارس المقبل، ما يفتح الباب واسعاً أمام انتخابات مبكرة قد تعيد تشكيل المشهد السياسي بالكامل.

إسرائيل موازنة عام 2026 حكومة بنيامين نتنياهو حرب غزة بتسلئيل سموتريتش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ترشيحاتنا

غريق

انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا ببنها

أرشيفية

إصابة سائق في سقوط سيارة من أعلى كوبري أكتوبر ببولاق

المتهم

خلافات على قطعة أرض.. الداخلية تكشف حقيقة تعدى شخصين على أخر بالضرب بالغربية

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد