مصمم أزياء ديانا.. وفاة أسطورة الموضة الإيرلندي بول كوستيلو في لندن عن عمر 80 عاما

رحل كوستيلو أحد أشهر الأسماء في الموضة البريطانية والإيرلندية وكان المصمم الشخصي للراحلة ديانا أميرة ويلز، اليوم، بعد عمر حافل في مجال تصميم الأزياء عرف بقدرته على مزج الحرفية التقليدية مع لمسات عصرية وابتكار أزياء تحمل الطابع الإيرلندي.

أعلنت أسرته اليوم السبت وفاته بعد مرض قصير، وقالت الأسرة كان محاطا بزوجته وأطفاله السبعة وتوفي بسلام في لندن.

ولد كوستيلو في دبلن حيث كان والده يدير شركة ناجحة لصناعة المعاطف المطرية بعد دراسة تصميم الأزياء في أكاديمية جرافتون ثم انتقل إلى باريس حيث التحق بدورة في غرفة النقابة العليا للأزياء وعمل مع مصممين بارزين في باريس وميلانو ثم في الولايات المتحدة.

أسس علامته الخاصة بول كوستيلو كولكشنز عام 1979 وعرض مجموعاته في أسبوع لندن للموضة وفي باريس ميلانو ونيويورك.

وفي عام 1983 تم تعيينه مصمما شخصيا للأميرة ديانا ويلز واستمر التعاون حتى وفاتها في 1997

استخدم كوستيلو في تصميماته الأقمشة الإيرلندية التقليدية بما في ذلك الكتان الإيرلندي والتويد كما تعاون مع دانز ستورز وكان المصمم الختامي لأول أسبوع أزياء إيرلندا في أكتوبر هذا العام

وكان معروفا بابتكاره مجموعات مستوحاة من الثقافات الأوروبية والعالمية وعرض تصاميمه في أكبر العواصم العالمية للموضة وأصبح اسمه مرتبطا بالموضة الراقية والاكسسوارات الفاخرة والملابس العملية للنساء والرجال وملابس الأطفال والحقائب والمجوهرات

عمل مع شركات كبيرة لتصميم زي الطيران والشركات الكبرى كما شارك في تصميم بعض الأدوات المنزلية والفخارية وظهر اسمه ضمن طوابع بريد إيرلندية تكريما لمصممين بارزين

تعرض لانتقادات في 1998 عندما قال إن النساء الإيرلنديات يفتقرن للأناقة ولكنه صرح في مقابلة مع المذيع الإيرلندي آر تي إي هذا العام أنه يشعر أن إيرلندا أصبحت أكثر أوروبية مقارنة بالسنوات الماضية

وكان يعتبر من المصممين القلائل الذين حافظوا على علامة عائلية حيث يشارك أبناؤه في إدارة العلامة واستمرارها على مدار العقود وكان يعقد ورش عمل للشباب المهتم بالتصميم ودعم المواهب الجديدة

طيلة مسيرته عرض مجموعاته باستمرار في أسبوع لندن للموضة لمدة تزيد عن أربعين عاما وكان معروفا بالجمع بين الحرفية التقليدية واللمسات العصرية في تصميماته

ترك إرثا كبيرا في عالم الموضة الإيرلندية والبريطانية وزوجته آن وأطفاله السبعة كانوا جزءا من حياته الشخصية والمهنية.