زيلينسكي يشكل وفدا لبحث خطة التسوية الأمريكية بشأن روسيا وأوكرانيا

أعلن الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم السبت أنه أصدر مرسوما بتشكيل وفد تفاوضي لبحث خطة التسوية الأمريكية مع ممثلين عن حلفائه والولايات المتحدة وروسيا، بقيادة رئيس مكتبه أندريه يرماك.

وأجرى زيلينسكي اتصالا هاتفيا يوم الجمعة مع قادة بريطانيا وألمانيا وفرنسا بدا خلاله حريصا على عدم رفض الخطة الأمريكية حسب "رويترز".

الخطة الأمريكية



وتشير التقارير إلى أن الخطة الأمريكية تشمل اعتراف الولايات المتحدة وحلفائها بالقرم ودونباس أراضي روسية، وأن توقعها أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" وروسيا.

وأعلن رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عميروف أن المباحثات ستجرى في سويسرا.



وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الخطة الأمريكية قد تشكل أساسا للحل النهائي، وأن واشنطن طلبت مرونة من الجانب الروسي و"هو مستعد لذلك".

وجدد التأكيد على استعداد روسيا للتفاوض لافتا إلى أن الوضع الراهن ملائم جدا لروسيا التي تواصل تحقيق أهدافها بالقوة العسكرية، داعيا كييف وحلفاءها إلى الصحوة من "وهم هزيمة روسيا في أوكرانيا".