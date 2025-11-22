ننشر أسماء الفائزين بجوائز المجلس العربي للآثاريين العرب.. تفاصيل

انطلقت فعاليات المؤتمر 28 لمجلس الآثاريين العرب برئاسة الدكتور محمد الكحلاوى يومى 22-23 نوفمبر الجارى وذلك بمقر المجلس العربي بمدينة الشيخ زايد.

جوائز المجلس العربي للآثاريين العرب

وشهدت فعاليات المؤتمر توزيع جائزة المجلس العربي للآثاريين العرب باسم المرحومة ابتهال جمال عبد الرؤوف، وفاز بها؛ الطالب أحمد ربيع على محمد الأول على شعبة الآثار الإسلامية قسم الآثار كلية الآداب جامعة المنيا،و جائزة المجلس العربي للآثاريين العرب باسم الأستاذ الدكتورمحمد صالج شعيب ، تمنح هذه الجائزة لكل من تفانوا في خدمه التراث، وتعرضوا لمخاطر أثناء تأدية أعمالهم وكانت لهم تضحيات كبيرة فى مجال عملهم.



وضمت قائمة الجوائز، حنان محمد الشرقاوي كبير اخصائيين ترميم بقطاع المشروعات لتعرضها لاصابة أثناء عملها في مشروع ترميم المتحف الحربي، وحصد جائزة المجلس العربي للآثاريين العرب لنشر الوعي الأثري وحماية التراث والجائزة مقدمة من الدكتورة راندا بليغ،حيث تمنح هذه الجائزة لشخص أو كيان قام بدور كبير في مجال نشر الوعي الأتري وحماية التراث وفاز بها دكتور ناصر منصور الكلاوى مدير عام بمنطقة آثار الغربية، وذلك لدوره الكبير في نشر الوعى الأثرى.



وحصد جائزة المجلس العريي للآثاريين العرب باسم المغفور له دكتورعلى رضوان، خصصت لأفضل بحث في مجال علوم المصريات وفاز بها أمين عام المجلس الأعلى للآثار سابقا دكتور محمد عبد المقصود، فيما فاز جاب الله على جاب الله بجائزة المجلس؛لأفضل بحث علمى يقدم رؤية جديدة لآثار وتاريخ الدولة الحديثة وعلاقات مصر الخارجية خلال هذه الفترة وفاز بها في القسم الأول دكتور أحمد على فقعس أستاذ الآثار والنقوش اليمنية القديمة المساعد بقسم الآثار جامعة صنعاء، فيما حدصت الدكتور أسماء نورالدين عمارة أستاذ مساعد ومدير قسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة.



وفاز بجائزة المجلس العربي للآثاريين العرب مقدمة من دكتور يحي الوزنة، مهندس عصام صفي الدين، بالإضافة إلى فوز مركز البحوث والدراسات الآثرية.



وحصد كل من الدكتور نهاد المغني أستاذ ورئيس قسم الهندسة المعمارية بالجامعة الإسلامية بغزة، والدكتور فرج الحسيني أستاذ الكتابات الأثرية المساعد بكلية الآثار جامعة الأقصر، بجائزة المجلس العربي للآثاريين العرب مقدمة من الدكتورة حصة بنت عبيد بن صويان الشمري.



فيما فاز الدكتور نهاد حسن حجى الشمري أستاذ بكلية الآداب جامعة واسط، وهاشم طه رحيم الزبيدي من كلية الآداب جامعة واسط، بجائزة المجلس العربي للآثاريين العرب باسم الشيخ جميل عبدالرحمن خوقير.



وتضمنت قائمة الجوائز فوز جائزة باسم الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، كل من هيئة الشارقة للآثار، وجمعية مياسم للثقافة والفنون، وعبدالله محمد محسن باحث في مجال الآثار، والدكتور خالد سعد مصطفي مدير عام الإدارة العامة للآثارماقبل التاريخ بوزارة السياحة والآثار، والمهندس طارق طلال المصري ماجستير بالتخطيط الإقليميكلية الهندسة المعمارية بجامعة حلب.



وتمضنت سلسلة الفائزين جوائز المجلس العربي للآثاريين العرب الأكاديمية،منها التفوق لشباب الآثاريين حصل عليها كل من دكتور حسين حسن مرعى أستاذ الترميم بكلية الآثار جامعة القاهرة، دكتور مروة عبدالرازق محمود مدير قسم التوثيق وإدارة المجموعات بالمتحف المصري بالتحرير، دكتورة سماح مصطفي أبوزيد محاضر ومساعد باحث فى الجمعية المصرية للتغيرات البيئية.



فيما فاز بـ جائزة المجلس للإبداع، مهندس مصطفي سالم مهندس معماري، وحصد الجائزة التشجيعية دكتور فهيم فتحي إبراهيم عميد كليه الآثار جامعة سوهاج، والدكتور أميمة مصطفي مجاهد الشال عميد كليه الآثار والإرشاد السياحي جامعة مصر، والدكتور عفاف البشير الهلالي أستاذة باحثة بجامعة تونس.



فيمافازت الدكتور مونيكا حنا، عميد كلية الآثار والتراث الثقافي بالأكاديمية البحرية،والدكتور أزهرى مصطفي صادق أستاذ بقسم الآثار جامعة الملك سعود بـ جائزة التميز الأكاديمي.



ونال فوز الجائزة التقديرية، الدكتور أحمد محمود عيسي، أستاذ الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة القاهرة، الدكتور وفيقة نصحي وهبة أستاذ بقسم ترميم الآثار العضوية كلية الآثار جامعة القاهرة، وهيئة دبي للثقافة والفنون.



وحصد جائزة الريادة الدكتور حمدى محمود السطوحى رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتورة سحر نصر سليم أستاذ الأشعة التشخيصية كلية الطب جامعة القاهرة.



وفاز بجائزة الجدارة العلمية، كل من دكتور ماهر محب استينو، استاذ في تصميم المدن وعمارة الاندسكيب، الدكتور محسن محمد صالح محمد، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة.



وحصد درع المجلس العربي للآثاريين العرب الفخري ، أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فيما كرم المجلس أوائل مدرسة الدكتور على رضوان الإعدادية بنات بالتل الكبير، كل من رودينا هشام مصباح ، جنا ممدوح محمد عفيفي، آلاء صبحي عطية، جني تامر عيسي عبدة، جنى مصطفي حسن.