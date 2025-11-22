قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ننشر أسماء الفائزين بجوائز المجلس العربي للآثاريين العرب.. تفاصيل

المجلس العربي للآثاريين العرب
المجلس العربي للآثاريين العرب
محمد الاسكندرانى

انطلقت فعاليات المؤتمر 28 لمجلس الآثاريين العرب برئاسة الدكتور محمد الكحلاوى يومى  22-23 نوفمبر الجارى وذلك بمقر المجلس العربي بمدينة الشيخ زايد.

جوائز المجلس العربي للآثاريين العرب 

وشهدت فعاليات المؤتمر توزيع جائزة المجلس العربي للآثاريين العرب باسم المرحومة ابتهال جمال عبد الرؤوف، وفاز بها؛ الطالب أحمد ربيع على محمد الأول على شعبة الآثار الإسلامية قسم الآثار كلية الآداب جامعة المنيا،و جائزة المجلس العربي للآثاريين العرب باسم الأستاذ الدكتورمحمد صالج شعيب ، تمنح هذه الجائزة لكل من تفانوا في خدمه التراث، وتعرضوا لمخاطر أثناء تأدية أعمالهم وكانت لهم تضحيات كبيرة فى مجال عملهم.


وضمت قائمة الجوائز، حنان محمد الشرقاوي كبير اخصائيين ترميم بقطاع المشروعات لتعرضها لاصابة أثناء عملها في مشروع ترميم المتحف الحربي، وحصد جائزة المجلس العربي للآثاريين العرب لنشر الوعي الأثري وحماية التراث والجائزة مقدمة من الدكتورة راندا بليغ،حيث تمنح هذه الجائزة لشخص أو كيان قام بدور كبير في مجال نشر الوعي الأتري وحماية التراث وفاز بها دكتور ناصر منصور الكلاوى مدير عام بمنطقة آثار الغربية، وذلك لدوره الكبير في نشر الوعى الأثرى.


وحصد جائزة المجلس العريي للآثاريين العرب باسم المغفور له دكتورعلى رضوان، خصصت لأفضل بحث في مجال علوم المصريات وفاز بها أمين عام المجلس الأعلى للآثار سابقا دكتور محمد عبد المقصود، فيما فاز جاب الله على جاب الله بجائزة المجلس؛لأفضل بحث علمى يقدم رؤية جديدة لآثار وتاريخ الدولة الحديثة وعلاقات مصر الخارجية خلال هذه الفترة وفاز بها في القسم الأول دكتور أحمد على فقعس أستاذ الآثار والنقوش اليمنية القديمة المساعد بقسم الآثار جامعة صنعاء، فيما حدصت الدكتور أسماء نورالدين عمارة أستاذ مساعد ومدير قسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة.


وفاز بجائزة المجلس العربي للآثاريين العرب مقدمة من دكتور يحي الوزنة، مهندس عصام صفي الدين، بالإضافة إلى فوز مركز البحوث والدراسات الآثرية.


وحصد كل من الدكتور نهاد المغني أستاذ ورئيس قسم الهندسة المعمارية بالجامعة الإسلامية بغزة، والدكتور فرج الحسيني أستاذ الكتابات الأثرية المساعد بكلية الآثار جامعة الأقصر، بجائزة المجلس العربي للآثاريين العرب مقدمة من الدكتورة حصة بنت عبيد بن صويان الشمري.


فيما فاز الدكتور نهاد حسن حجى الشمري أستاذ بكلية الآداب جامعة واسط، وهاشم طه رحيم الزبيدي من كلية الآداب جامعة واسط، بجائزة المجلس العربي للآثاريين العرب باسم الشيخ جميل عبدالرحمن خوقير.


وتضمنت قائمة الجوائز فوز جائزة باسم الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، كل من هيئة الشارقة للآثار، وجمعية مياسم للثقافة والفنون، وعبدالله محمد محسن باحث في مجال الآثار، والدكتور خالد سعد مصطفي مدير عام الإدارة العامة للآثارماقبل التاريخ بوزارة السياحة والآثار، والمهندس طارق طلال المصري ماجستير بالتخطيط الإقليميكلية الهندسة المعمارية بجامعة حلب.


وتمضنت سلسلة الفائزين جوائز المجلس العربي للآثاريين العرب الأكاديمية،منها التفوق لشباب الآثاريين حصل عليها كل من دكتور حسين حسن مرعى أستاذ الترميم بكلية الآثار جامعة القاهرة، دكتور مروة عبدالرازق محمود مدير قسم التوثيق وإدارة المجموعات بالمتحف المصري بالتحرير، دكتورة سماح مصطفي أبوزيد محاضر ومساعد باحث فى الجمعية المصرية للتغيرات البيئية.


فيما فاز بـ جائزة المجلس للإبداع، مهندس مصطفي سالم مهندس معماري، وحصد الجائزة التشجيعية دكتور فهيم فتحي إبراهيم عميد كليه  الآثار جامعة سوهاج، والدكتور أميمة مصطفي مجاهد الشال عميد كليه الآثار والإرشاد السياحي جامعة مصر، والدكتور عفاف البشير الهلالي أستاذة باحثة بجامعة تونس.


فيمافازت الدكتور مونيكا حنا، عميد كلية الآثار والتراث الثقافي بالأكاديمية البحرية،والدكتور أزهرى مصطفي صادق أستاذ بقسم الآثار جامعة الملك سعود بـ جائزة التميز الأكاديمي.


ونال فوز الجائزة التقديرية، الدكتور أحمد محمود عيسي، أستاذ الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة القاهرة، الدكتور وفيقة نصحي وهبة أستاذ بقسم ترميم الآثار العضوية كلية الآثار جامعة القاهرة، وهيئة دبي للثقافة والفنون.


وحصد جائزة الريادة الدكتور حمدى محمود السطوحى رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتورة سحر نصر سليم أستاذ الأشعة التشخيصية كلية الطب جامعة القاهرة.


وفاز بجائزة الجدارة العلمية، كل من دكتور ماهر محب استينو، استاذ في تصميم المدن وعمارة الاندسكيب، الدكتور محسن محمد صالح محمد، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة.


وحصد درع المجلس العربي للآثاريين العرب الفخري ، أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فيما كرم المجلس أوائل مدرسة الدكتور على رضوان الإعدادية بنات بالتل الكبير، كل من رودينا هشام مصباح ، جنا ممدوح محمد عفيفي، آلاء صبحي عطية، جني تامر عيسي عبدة، جنى مصطفي حسن.

جوائز المجلس العربي للآثاريين العرب الآثاريين العرب الدكتور محمد الكحلاوى آثاريين مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ترشيحاتنا

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال دار الإفتاء بمرور 130 عامًا على تأسيسها| صور

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تلقي بيان مصر في الدورة 21 لمؤتمر منظمة اليونيدو بالرياض

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد