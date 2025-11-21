قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الآثار: منتجاتنا تمنح السائح تجربة متكاملة من السياحة الثقافية

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

في إطار مشاركته في فعاليات المؤتمر السنوي لرابطة مكاتب ووكالات السفر الألمانية RTK، المُنعقد حالياً بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر، ألقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار كلمة ترحيبية خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وذلك بحضور قيادات الرابطة و450 وكيلاً سياحياً من السوق الألماني.

وزير السياحة والآثار في مؤتمر رابطة مكاتب ووكالات السفر الألمانية RTK

واستهل الوزير كلمته بالترحيب بضيوف مصر من شركاء صناعة السياحة في ألمانيا، مشيداً بأهمية استضافة هذا الحدث السنوي بمدينة الغردقة، ومعرباً عن تطلعه لاستضافة نسخة العام المقبل من المؤتمر في مدينة سياحية مصرية أخرى لإتاحة الفرصة أمام المشاركين للتعرف عن قرب على المقومات السياحية المتنوعة والفريدة التي تزخر بها مصر.

وخلال كلمته، استعرض الوزير أبرز الأنماط والمنتجات السياحية التي يقدّمها المقصد المصري، مؤكداً أن تنوع هذه المنتجات يمنح السائح تجربة متكاملة تتراوح بين السياحة الثقافية، والشاطئية، والنيلية، والبيئية وسياحة المغامرات بالواحات والمحميات الطبيعية. كما أشار إلى الطفرة العمرانية والسياحية التي تشهدها منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة.

وحث الوزير الوكلاء السياحيين وأعضاء رابطة RTK على أهمية تعريف عملائهم بكافة المنتجات السياحية التي يتميز بها المقصد المصري، والتي تعكس مدى تنوع وغنى مقوماته التي تجمع بين التاريخ والثقافة والترفيه والطبيعة، وتشجيعهم على الاستمتاع بهذه المنتجات وعدم الاقتصار على منتج السياحة الشاطئية فقط.

كما أكد السيد شريف فتحي على التزام الوزارة بتعزيز التعاون مع شركاء السياحة في ألمانيا وغيرها من الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر والمستهدفة أيضاً، وتقديم كافة التسهيلات التي تسهم في جذب المزيد من السائحين إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

واستعرض الوزير المؤشرات الإيجابية لأداء القطاع السياحي المصري خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، حيث استقبلت مصر 15.6 مليون سائح بنسبة نمو بلغت 21%. كما أشار إلى اهتمام الدولة المستمر بزيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين.

وتحدث الوزير كذلك عن برنامج تحفيز الطيران، موضحاً أن الوزارة تقدم باقات تحفيزية لشركات الطيران التي ستسير رحلات إلى محافظتي الأقصر وأسوان خلال موسم الصيف المقبل لدعم زيادة الحركة السياحية إليهما.

وعقب الكلمة، تم عرض الفيلم الترويجي للمقصد السياحي المصري تحت شعار “تنوع لا يضاهى – Unmatched Diversity”، والذي يُبرز ثراء المقومات والأنماط السياحية التي تتميز بها مصر.

وفي سياق متصل، عقد السيد الوزير مؤتمراً صحفياً مع مجموعة من ممثلي أبرز الصحف والمجلات الألمانية المتخصصة في السياحة والسفر، استعرض خلاله الإقبال الكبير الذي يشهده المتحف المصري الكبير منذ افتتاحه الرسمي في الأول من نوفمبر الجاري، مؤكداً أن تطبيق نظام الحجز المسبق بالمواعيد الزمنية المحددة يهدف إلى ضمان انسيابية الدخول وتنظيم حركة الزائرين بما يوفر أعلى درجات الراحة والاستمتاع بتجربة استثنائية.

كما شدد الوزير على أن قطاع السياحة يحظى بدعم كبير من الدولة باعتباره أحد ركائز الاقتصاد القومي، مشيراً إلى الجهود المبذولة لزيادة الطاقة الفندقية وتطوير البنية التحتية السياحية.

وتحدث أيضاً الوزير عن التقدم الكبير في تطبيق معايير السياحة المستدامة، موضحاً أن 46.5% من إجمالي الطاقة الفندقية المرخصة في مصر تطبق اشتراطات الممارسات البيئية، إلى جانب حصول 50 منشأة سياحية ما بين مراكز أنشطة بحرية وغوص ويخوت سفاري على شهادة الجرين فينز.

كما استعرض المقومات الواعدة لمنطقة برنيس بجنوب مرسى علم، والتي تشهد مشروعات تنمية واستثمارات سياحية كبرى، وتضم مطاراً يسهل الوصول إليها، فضلاً عن موقعها المميز الذي يتيح ربطها بمدن الصعيد والغردقة وشرم الشيخ، مما يجعلها إحدى أهم المناطق الواعدة للاستثمار السياحي خلال المرحلة المقبلة.

وقد شارك في حضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر من وزارة السياحة والآثار كل من الأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، ومحمد محسن مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد أحمد نبيل معان الوزير للطيران والمتابعة.

ومن الجدير بالذكر أن زيارة الوزير لمدينة الغردقة جاءت لمشاركته في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لرابطة RTK بالغردقة والتي استهلها بلقاء مدير الاستراتيجية وتطوير الأعمال في مجموعة رايفايزن تورستيك، والرئيس التنفيذي لرابطة RTK وعدد من أعضائها، بالإضافة إلى القيام بجولة داخل المعرض المهني المُقام ضمن فعاليات المؤتمر ولقاء العارضين به والاستماع إلى خططهم المستقبلية ورؤيتهم لتعزيز التعاون مع السوق المصري، إلى جانب مقترحاتهم لجذب المزيد من السائحين الألمان إلى المقصد المصري، هذا بالإضافة إلى زيارته لجناح الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المشارك بالمعرض.


وزير السياحة والآثار المؤتمر السنوي لرابطة مكاتب ووكالات السفر الألمانية RTK السياحة مصر الغردقة

