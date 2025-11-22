العين يكتفي بالتعادل أمام الجزيرة في قمة الجولة الثامنة بالدوري الإماراتي

انتهت مواجهة العين والجزيرة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على ملعب هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين.

وتقدم العين مبكرًا عبر لاعبه ماتياس بالاسيوس في الدقيقة 20، قبل أن ينجح الجزيرة في تعديل النتيجة عن طريق برونو دي أوليفيرا في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

إهدار إبراهيم عادل

وأهدر المصري إبراهيم عادل فرصة ثمينة لمنح الجزيرة التقدم، بعدما ضاعت منه ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، لتمر الكرة بجوار القائم وسط حسرة كبيرة من الجهاز الفني والجماهير.

مشاركة مصرية

وشهدت المباراة مشاركة ثلاثي الكرة المصرية منذ البداية؛ حيث قاد رامي ربيعة الدفاع في تشكيل العين، فيما شارك محمد النني وإبراهيم عادل ضمن التشكيل الأساسي لفريق الجزيرة، ما منح اللقاء اهتمامًا مصريًا واسعًا نظرًا لقيمة اللاعبين المشاركين.

العين يتصدر

ويحتفظ العين بصدارة جدول الدوري برصيد 20 نقطة قبل انطلاق الجولة، بينما رفع الجزيرة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس، ليستمر الصراع مشتعلاً في المراكز الأولى مع اقتراب جدول المسابقة من مرحلته الحاسمة.