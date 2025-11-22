قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

العين يكتفي بالتعادل أمام الجزيرة في قمة الجولة الثامنة بالدوري الإماراتي

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل
إسلام مقلد

انتهت مواجهة العين والجزيرة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على ملعب هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين.

وتقدم العين مبكرًا عبر لاعبه ماتياس بالاسيوس في الدقيقة 20، قبل أن ينجح الجزيرة في تعديل النتيجة عن طريق برونو دي أوليفيرا في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

إهدار إبراهيم عادل

وأهدر المصري إبراهيم عادل فرصة ثمينة لمنح الجزيرة التقدم، بعدما ضاعت منه ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، لتمر الكرة بجوار القائم وسط حسرة كبيرة من الجهاز الفني والجماهير.

مشاركة مصرية

وشهدت المباراة مشاركة ثلاثي الكرة المصرية منذ البداية؛ حيث قاد رامي ربيعة الدفاع في تشكيل العين، فيما شارك محمد النني وإبراهيم عادل ضمن التشكيل الأساسي لفريق الجزيرة، ما منح اللقاء اهتمامًا مصريًا واسعًا نظرًا لقيمة اللاعبين المشاركين.

العين يتصدر 

ويحتفظ العين بصدارة جدول الدوري برصيد 20 نقطة قبل انطلاق الجولة، بينما رفع الجزيرة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس، ليستمر الصراع مشتعلاً في المراكز الأولى مع اقتراب جدول المسابقة من مرحلته الحاسمة.

العين والجزيرة العين الجزيرة ملعب هزاع بن زايد دوري أدنوك للمحترفين

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

حملات لرفع الاشغالات

حملات مكثفة لرفع الإشغالات ومتابعة رخص المحال العامة بمراكز المنيا

رصف طرق

ضمن الخطة الاستثمارية.. رصف وتطوير الشوارع الحيوية في بني مزار

محافظ الغربية

لجان الغربية تتزين لاستقبال أكثر من 3 ملايين شخص في انتخابات مجلس النواب

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

