إصابة شخصين في انقلاب سيارة نصف نقل بالمنيا الجديدة

شهدت مدينة المنيا الجديدة ، حادث انقلاب سيارة نصف نقل "صندوق" أثناء سيرها على الطريق الأوسط، مما أسفر عن إصابة شخصين تم نقلهما للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل، مما تسبب في إغلاق الطريق الأوسط.

انتقلت الاسعاف وقوات الحماية المدنية لموقع الحادث، وتم الدفع بأحد الأوناش لرفع السيارة وتم فتح الطريق مرة أخرى.

تسبب الحادث في إصابة شخصين من مستقلي السيارة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.