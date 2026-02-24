قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

رانيا محمود ياسين تكشف عن سبب رفضها فيلم ليلة سقوط بغداد

رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
أحمد البهى

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين عن سبب اعتذارها عن فيلم ليلة سقوط بغداد.

وقالت رانيا محمود ياسين في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:
«الفيلم لم يكن مناسبًا لي، ومكنتش هعرف أعمله. صحيح الفنان لا يجب أن يقدم الشخصيات التي تشبهه دائمًا، لكن دوري في فيلم ليلة سقوط بغداد لم أشعر أنني أرغب في تقديمه».

وكان آخر أعمال رانيا محمود ياسين مسلسل بيت بابا، من تأليف أمين جمال، ويقدم معالجة اجتماعية أسرية في إطار كوميدي يعكس تفاصيل الحياة اليومية داخل الأسرة المصرية.

ويشارك في مسلسل «بيت بابا» بجانب الفنانة رانيا محمود ياسين كلٌّ من: محمد أنور، محمد محمود، انتصار، مريم الجندي، سامي مغاوري، هلا السعيد، سليم الترك، أحمد عبد الحميد، عبدالرحمن حسن، نادين خالد، جان رامز، كريم سامي مغاوري، وآخرون.
والعمل من إنتاج صباح إخوان، تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري ومحمد السوري ومحمد فتحي عبد المقصود، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي

الفنانة رانيا محمود ياسين رانيا محمود ياسين ليلة سقوط بغداد

بالصور

أكلات على سفرة رمضان تزيد الوزن رغم الصيام.. احترس من السعرات الخفية

أطعمة تزيد الوزن في شهر رمضان دون أن تشعر
أطعمة تزيد الوزن في شهر رمضان دون أن تشعر
أطعمة تزيد الوزن في شهر رمضان دون أن تشعر

نشرة المرأة والمنوعات| جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية بعد وفاة شقيق زينة.. هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

محافظ الشرقية يتابع التجهيزات النهائية لصب البلاطة الخرسانية الأخيرة بكوبري الصاغة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

للأكلات الشرقية.. طريقة عمل الكشك المصري

طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري

