رانيا محمود ياسين تكشف عن سبب رفضها فيلم ليلة سقوط بغداد

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين عن سبب اعتذارها عن فيلم ليلة سقوط بغداد.

وقالت رانيا محمود ياسين في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:

«الفيلم لم يكن مناسبًا لي، ومكنتش هعرف أعمله. صحيح الفنان لا يجب أن يقدم الشخصيات التي تشبهه دائمًا، لكن دوري في فيلم ليلة سقوط بغداد لم أشعر أنني أرغب في تقديمه».

وكان آخر أعمال رانيا محمود ياسين مسلسل بيت بابا، من تأليف أمين جمال، ويقدم معالجة اجتماعية أسرية في إطار كوميدي يعكس تفاصيل الحياة اليومية داخل الأسرة المصرية.

ويشارك في مسلسل «بيت بابا» بجانب الفنانة رانيا محمود ياسين كلٌّ من: محمد أنور، محمد محمود، انتصار، مريم الجندي، سامي مغاوري، هلا السعيد، سليم الترك، أحمد عبد الحميد، عبدالرحمن حسن، نادين خالد، جان رامز، كريم سامي مغاوري، وآخرون.

والعمل من إنتاج صباح إخوان، تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري ومحمد السوري ومحمد فتحي عبد المقصود، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي