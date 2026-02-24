أول إعلان يحقق مليار مشاهدة.. رقم قياسي جديد لـ تامر حسني بـ من قلبي

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ صناعة الموسيقى والإعلانات العربية، نجح "نجم الجيل" تامر حسني في تحطيم كافة الأرقام القياسية، بعدما تخطت أغنيته الجديدة "من قلبي" حاجز الـ مليار مشاهدة خلال 120 ساعة فقط من انطلاقها، لتصبح أول إعلان في التاريخ يصل إلى هذا الرقم، ضمن إعلان لإحدى شركات الاتصالات في شهر رمضان.

هذا الإنجاز الذي وُصف بـ "الإعصار الرقمي"، جعله الإعلان الأسرع وصولاً لهذا الرقم عالميًا وعربيًا، ليصبح علامة فارقة في تاريخ الغناء والإعلانات الرقمية.

أغنية من قلبي

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، وقد نجح الإنتاج الإعلاني القوي في جذب ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة من إطلاقها، قبل أن تواصل صعودها محققة 1,000,000,000 مشاهدة في زمن قياسي، لتصبح أسرع أغنية عربية وصولاً لهذا الرقم على الإطلاق، مما يعكس قوة التسويق الرقمي والانتشار الجماهيري للحملة.

وتصدرت "من قلبي" قوائم الترند في عدد من الدول العربية، وحققت تفاعلاً واسعاً على تيك توك وإنستجرام ويوتيوب وفيسبوك، وسط إشادات بالأغنية.

لا يمثل هذا الرقم مجرد "مشاهدات"، بل هو دليل قاطع على القوة الجماهيرية الكاسحة التي يمتلكها تامر حسني، وقدرته الفريدة على تحويل الإعلان إلى عمل فني خالد يتجاوز حدود الترويج التجاري، ليكتب بذلك فصلاً جديداً في تاريخ الغناء الرقمي العربي، ويؤكد هذا النجاح الساحق قدرة تامر حسني على تصدر الترند وتحقيق أرقام قياسية في كل عمل جديد، حتى ضمن الإنتاج الإعلاني القوي، ليثبت أن الإعلانات القوية يمكن أن تتحول إلى إنجاز رقمي غير مسبوق، وأن هذا الإنجاز يجعله أول إعلان في التاريخ يحقق مليار مشاهدة.