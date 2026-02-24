قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم نور الدين: إبراهيم حسن الوحيد القادر على السيطرة على انفعالات العميد
بيراميدز يتصدر تصنيف أندية أفريقيا.. والأهلي وصيفًا والزمالك خارج العشرة الأوائل
عبد العاطي لوزير خارجية المجر: حريصون على الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات
وزير الخارجية لنظيره الروسي: يجب خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط
القبض على 3 أشخاص يمارسون أعمال البلطجة بالشرقية
محمد أنور ضحية مقلب فيفي عبده.. اليوم
دعاء الإفطار للصائم في اليوم السادس من شهر رمضان.. ردده قبل اذان المغرب
مصر تبدأ عضويتها في مجلس حقوق الإنسان برسالة حاسمة: مصداقية المنظومة الدولية تختبر في قطاع غزة
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على بائع تعدى على سيدة بسلاح أبيض في الجيزة
أرقام الزمالك مع صافرة محمد الغازي قبل لقاء زد
قمة مصرية قطرية في القاهرة.. عبد العاطي والخليفي يرسمان خارطة إنقاذ لبنان والسودان
بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: ملتزمون بالعمل على تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا
أول إعلان يحقق مليار مشاهدة.. رقم قياسي جديد لـ تامر حسني بـ من قلبي

أغنية من قلبي
أغنية من قلبي
سعيد فراج

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ صناعة الموسيقى والإعلانات العربية، نجح "نجم الجيل" تامر حسني في تحطيم كافة الأرقام القياسية، بعدما تخطت أغنيته الجديدة "من قلبي" حاجز الـ مليار مشاهدة خلال 120 ساعة فقط من انطلاقها، لتصبح أول إعلان في التاريخ يصل إلى هذا الرقم، ضمن إعلان لإحدى شركات الاتصالات في شهر رمضان.

هذا الإنجاز الذي وُصف بـ "الإعصار الرقمي"، جعله الإعلان الأسرع وصولاً لهذا الرقم عالميًا وعربيًا، ليصبح علامة فارقة في تاريخ الغناء والإعلانات الرقمية.

أغنية من قلبي

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، وقد نجح الإنتاج الإعلاني القوي في جذب ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة من إطلاقها، قبل أن تواصل صعودها محققة 1,000,000,000 مشاهدة في زمن قياسي، لتصبح أسرع أغنية عربية وصولاً لهذا الرقم على الإطلاق، مما يعكس قوة التسويق الرقمي والانتشار الجماهيري للحملة.

وتصدرت "من قلبي" قوائم الترند في عدد من الدول العربية، وحققت تفاعلاً واسعاً على تيك توك وإنستجرام ويوتيوب وفيسبوك، وسط إشادات بالأغنية.

لا يمثل هذا الرقم مجرد "مشاهدات"، بل هو دليل قاطع على القوة الجماهيرية الكاسحة التي يمتلكها تامر حسني، وقدرته الفريدة على تحويل الإعلان إلى عمل فني خالد يتجاوز حدود الترويج التجاري، ليكتب بذلك فصلاً جديداً في تاريخ الغناء الرقمي العربي، ويؤكد هذا النجاح الساحق قدرة تامر حسني على تصدر الترند وتحقيق أرقام قياسية في كل عمل جديد، حتى ضمن الإنتاج الإعلاني القوي، ليثبت أن الإعلانات القوية يمكن أن تتحول إلى إنجاز رقمي غير مسبوق، وأن هذا الإنجاز يجعله أول إعلان في التاريخ يحقق مليار مشاهدة.

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

مصرع شاب طعنا على يد نجل عمته بالمنوفية| وجارة الضحية: شاب كافح من أجل لقمة العيش

مصـ.رع شاب طعنا على يد نجل عمته بالمنوفية| وجارة الضحية: شاب كافح من أجل لقمة العيش

حمزة عبد الكريم

سباق مع الزمن خارج الملعب.. أزمة القيد في إسبانيا تهدد حلم حمزة عبد الكريم بالانضمام للفراعنة

أوروبا تحذر من تداعيات تعريفة ترامب الجديدة على الاتفاقات التجارية| تفاصيل

أوروبا تحذر من تداعيات تعريفة ترامب الجديدة على الاتفاقات التجارية| تفاصيل

أكلات على سفرة رمضان تزيد الوزن رغم الصيام.. احترس من السعرات الخفية

أطعمة تزيد الوزن في شهر رمضان دون أن تشعر
أطعمة تزيد الوزن في شهر رمضان دون أن تشعر
أطعمة تزيد الوزن في شهر رمضان دون أن تشعر

نشرة المرأة والمنوعات| جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية بعد وفاة شقيق زينة.. هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

محافظ الشرقية يتابع التجهيزات النهائية لصب البلاطة الخرسانية الأخيرة بكوبري الصاغة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

للأكلات الشرقية.. طريقة عمل الكشك المصري

طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

