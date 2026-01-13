قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يورجن كلوب يجيب على السؤال المتكرر : هل اقتربت من تدريب ريال مدريد ؟
تهديد للهوية والانتماء.. أبو الغيط: جيل الشباب الحالي متصل رقميًا ومعزول إنسانيا
مصر تتصدر عالميا في القضاء على فيروس سي وتحصل على الإشهاد الذهبي| تفاصيل
قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى مرتضى منصور لوقف سحب أرض الزمالك بأكتوبر
مصر تستقبل مليار يورو دعمًا للمرحلة الثانية ضمن آلية دعم الموازنة MFA الخميس القادم
في تأكيد صريح.. حكمت الهجري يعلن ولائه لـ إسرائيل من داخل سوريا
وزير الخارجية يتفق مع نظيره الألماني على تعزيز الشراكة الثنائية
جنوح مركب بكورنيش محطة الرمل في الإسكندرية بسبب الرياح
أبو الغيط: العالم يعيش حالة اضطراب سياسي واقتصادي وتراجع للقانون الدولي
عمرو أديب يعلن مفاجأة جديدة بخصوص شيرين عبد الوهاب
العراق يدين العدوان الصهيوني على المدنيين والمؤسسات التعليمية والشبابية ويؤكد دعم فلسطين
جيم ليو المدير التنفيذي للتسويق في مصر لصدى البلد: OPPO جسر بين الثقافة المصرية والصينية وداعم رئيسي لابتكار وإبداع الشباب المصري

أحمد عبد القوى

أكدت جيم ليو، المدير التنفيذي للتسويق بشركة OPPO مصر، أن مصر دولة محورية ذات تاريخ عريق وتشكل أهمية خاصة للشركة، حيث تعد أحد أكبر أسواق OPPO في الشرق الأوسط وركيزة أساسية في استراتيجيتها العالمية.

وأوضحت فى حوار صحفى لصدى البلد أن خطط التوسع المستقبلية لOPPO ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسوق المصري، لافتة إلى أن الشباب في مصر يمتلك طاقات هائلة ويستحق المزيد من الدعم والاهتمام من الشركة.

 وأضافت أن مصر تتمتع بتأثير ثقافي كبير يمتد إلى المنطقة بأكملها، وهو ما يجعل اختيار الشركة لمصر خطوة استراتيجية مدروسة.

وشددت ليو على حرص OPPO على توطين الصناعة داخل مصر عبر استثمارات متعددة المراحل، إلى جانب تعزيز خدمات ما بعد البيع بما يتماشى مع احتياجات المستهلك المصري.

كما أكدت اهتمام الشركة العميق بالتواصل مع الثقافة المصرية، مشيرة إلى أن منتجات OPPO عالية الجودة تمكن المستخدمين من إبراز إبداعاتهم، خصوصاً في مجال التصوير.

وأشارت إلى أن الاهتمام بالعنصر الثقافي المصري ظهر بوضوح خلال العامين الماضيين من خلال التعاون مع مبدعين وفنانين مصريين في مبادرات ثقافية وفنية، مؤكدة أن OPPO تعمل كجسر بين الثقافة المصرية والصينية من خلال تبادل الخبرات ودعم المحتوى الإبداعي المحلي.

وأضافت أن الشركة تهتم كذلك بدعم الرياضة والتعليم في مصر، إيماناً منها بأهمية هذين القطاعين في اكتشاف المواهب الشابة وتمكينها من تطوير مهاراتها، لافتة إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن مسؤولية أوبو المجتمعية تجاه الشباب المصري.

وفي الجانب التقني، أكدت ليو أن الذكاء الاصطناعي يمثل محوراً أساسياً في منتجات الشركة، سواء فيما يتعلق بتصوير المعالم السياحية المصرية أو بتعزيز القدرات الإبداعية للمستخدمين عبر تقنيات متقدمة.

وكشفت عن أن استثمارات OPPO في مصنعها بمصر بدأت بـ20 مليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 50 مليون دولار [NE1] خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى افتتاح ثلاثة معارض جديدة لتوسيع تواجد الشركة محلياً.

وفي ختام تصريحاتها، أكدت ليو:

“نلتزم بمواصلة دعم الشباب المصري، سواء في مجالات الإبداع أو التعليم أو الرياضة. ونهدف إلى تمكينهم من التعبير عن قدراتهم المبتكرة، ونتطلع إلى أن نكون دائماً عند حسن ظن المجتمع المصري.”

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

تجاهلت مرض والدتها .. صور نيو لوك لـ ابنة شيرين في صالون مصفف الشعر

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

