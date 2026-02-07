أحمد سليمان عن إمام عاشور: مافيش لاعب مقيد يقول مش مسافر

أشاد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بقرار وليد صلاح الدين مدير الكرة في النادي الأهلي بمعاقبة إمام عاشور بسبب عدم سفره مع الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد سليمان، في تصريحات لـ "برنامج الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "يجب أن نفرق بين أزمة إمام عاشور مع الأهلي ومحمود بنتايك مع الزمالك، إمام أخطأ وتمت عقوبته، واحترمت وليد صلاح الدين في تلك العقوبة، ولكن بنتايك حصل فسخ تعاقد وتمكنا مع ممدوح عباس والمجلس من إصلاح الأمر وتواصلنا مع وكيله وعاد للتدريب".

وذكر: "الأمور مع بنتايك عادت لوضعها الطبيعي، عكس إمام عاشور، بنتايك وعبد الله السعيد غيابهما للإصابة وعدم الجاهزية البدنية، وليس هناك لاعب مقيد يقول مش مسافر".