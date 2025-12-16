قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواصفات وأسعار هيونداي باليسيد 2026 في السعودية

هيونداي باليسيد 2026
صبري طلبه

تواصل هيونداي الكورية الجنوبية تعزيز حضورها في السوق السعودي عبر طرح سيارة باليسيد موديل 2026، والتي تُعد واحدة من أبرز الطرازات ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وسط عائلة الـ SUV متوسطة إلى كبيرة الحجم.

تقنيات الحماية والأمان

تضم باليسيد 2026 حزمة واسعة من أنظمة السلامة، وتشمل هذه الأنظمة مساعد نزول المنحدرات، والتحكم في ثبات المقطورة، إضافة إلى الكبح التلقائي بعد الاصطدام.

كما توفر السيارة أنظمة متقدمة لمراقبة النقطة العمياء مع عرض مباشر في شاشة السائق، إلى جانب نظام تفادي الاصطدام عند الرجوع للخلف، والتحذير من التصادم الأمامي.

وتعتمد باليسيد على مجموعة وسائد هوائية موزعة داخل المقصورة، فضلًا عن أنظمة الثبات الإلكتروني والتحكم في الجر والتوزيع الذكي لقوة الكبح.

محرك وأداء هيونداي باليسيد 2026

تعتمد هيونداي باليسيد موديل 2026 على محرك تيربو بسعة 2.5 لتر يعمل بتقنية الحقن المباشر، ويولد قوة تصل إلى 277 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 421 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع رباعي، ويكتمل الأداء بمنظومة فرامل قرصية كبيرة الحجم في الأمام والخلف، ما يعزز كفاءة التوقف.

تجهيزات السيارة هيونداي باليسيد 2026

تقدم هيونداي باليسيد شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، وشاشة لمس مخصصة للنظام الترفيهي تدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا، كما تم تزويد السيارة بنظام ملاحة ذكي ونظام صوتي فاخر من Bose يضم 14 سماعة، إلى جانب العرض على الزجاج الأمامي، وتركز المقصورة على راحة الركاب عبر نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، مع فتحات للصف الثاني، وتبريد وتدفئة للمقاعد الخلفية، إضافة إلى تقنيات عملية مثل الشحن اللاسلكي، والإضاءة المحيطية، وبصمة الإصبع لتشغيل السيارة.

أسعار سيارة هيونداي باليسيد 2026

تقدم هيونداي باليسيد موديل 2026 في السوق السعودي بعدة فئات، حيث تبدأ أسعار فئة GL ذات الدفع الثنائي من 173,490 ريال سعودي، فيما تأتي فئة GLS بنظام الدفع الكلي بسعر 196,490 ريال سعودي، أما الفئة الأعلى فتقدم بسعر 236,740 ريال سعودي.

هيونداي باليسيد باليسيد 2026 هيونداي باليسيد هيونداي باليسيد 2026

