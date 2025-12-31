قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نصائح مهمة عند شراء سيارة جديدة أو مستعملة؟

إبراهيم القادري

من أجل شراء سيارة جديدة أو مستعملة، يجب التركز على البحث المسبق، وتحديد الميزانية، وخصائص السيارة المطلوبة .

بالاضافة إلي انه يجب بفحص السيارة بدقة من الداخل والخارج وميكانيكياً، واختبر قيادتها، وتفاوض على السعر، و يجب التأكد من الإجراءات القانونية والصيانة، ويجب اختيار سيارة قطع غيارها متوفرة وسهلة الصيانة لضمان تجربة سلسة، ومن اجل توفير المال على المدى الطويل.

نصائح هامة عند شراء سيارة مستعملة

ابحث جيداً

يجب معرفة أسعار موديلات السيارات التي تهمك، والمميزات الضرورية والموثوقية، وتأكد من توافر قطع الغيار.

حدد احتياجاتك

في البداية يجب تحديد احتياجاتك وهل تحتاج سيارة عائلية، او رياضية، أو اقتصادية، لان ذلك يحدد فئتها ومواصفاتها.

اختبر قيادة السيارة

لا تكتف بالنظر الي السيارة، ويجب القيام بقيادة السيارة لتشعر بها وتختبر الفرامل وعجلة القيادة .

التفاوض علي السعر

يجب ان تقوم بالتفاوض علي السيارة ولا تخف من التفاوض على السعر، لان البائعون يتوقعون ذلك.

لا تستعجل في عملية الشراء

خذ وقتك في اتخاذ القرار، ولا تضغط على نفسك للشراء، وذلك حتي لا تقع في فخ شراء سيارة معيوبه .

الفحص الشامل

افحص الهيكل، والطلاء، والإطارات، والأضواء، وأي علامات صدأ أو حوادث سابقة.

الفحص الميكانيكي

استمع للمحرك وهو بارد، وافحص أنظمة التعليق والتوجيه والوقود، واطلب فحص من ميكانيكي محترف.

فحص الأوراق

تأكد من سجل السيارة، وتاريخ صيانتها، وسلامة الأوراق القانونية قبل الشراء.

التحقق من السعر

قارن سعر السيارة التي تريد شرائها بأسعار السيارات المماثلة لتجنب دفع مبلغ أعلى من قيمتها الحقيقية.

نصائح خاصة بالسيارات الجديدة

ابحث عن العروض

قارن عروض وكالات البيع المختلفة واطلب خصومات خاصة في مواسم الأعياد أو نهاية العام.

خدمات ما بعد البيع

اسأل عن خدمة ما بعد البيع، ومنها ، الضمان، وشبكة الصيانة للعلامة التجارية.

التأمين والتمويل

افهم خيارات التمويل وشروط التأمين قبل الشراء. 

