قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضد هؤلاء المرشحين.. «المهندسين» تتقدم بشكوى رسمية للهيئة الوطنية للانتخابات
«شبانة» يكشف أسماء المرشحين لتعزيز هجوم القلعة الحمراء
متحدث «الشباب والرياضة» يكشف كواليس جلسة رئيس الزمالك مع أشرف صبحي
السوق فى مأزق | كيف تحولت وفرة الدواجن إلي أزمة للمربيين؟
مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير .. عقوبات مُشدّدة تنتظر العابثين بالآثار
تقتل المودة وتفتح باب العقوق .. أمين الفتوى يُحذّر من هذا الفعل مع الأبناء
أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه
الحكم على علياء قمرون في اتهامها بنشر محتوى خادش.. اليوم
أوكرانيا و«الناتو» يبحثان مُبادرة التعاون في مجال الأسلحة
إيران والسعودية تتفقان على تعزيز التعاون في مجالات الصحة والأدوية والمعدات الطبية
إيران تدين الهجوم على المدنيين في مدينة الفاشر السودانية
أزمة جديدة تضرب الزمالك.. محمد السيد يرفض التجديد لهذا السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

إكس بينج X9 EREV فان عائلية هجينة بمدى 1600 كيلومتر

إكس بينج X9 EREV
إكس بينج X9 EREV
كريم عاطف

كشفت شركة إكس بينج XPeng الصينية عن أحدث سياراتها العائلية X9 EREV، وهي فان هجينة تجمع بين الفخامة والمساحة الواسعة والتقنيات المتقدمة، مع مدى قيادة مذهل يصل إلى 1600 كيلومتر بخزان وقود واحد.

تعتمد السيارة الجديدة على فلسفة التصميم الديناميكي المميزة لعلامة إكس بينج، حيث تأتي بواجهة أمامية عصرية تتضمن مصابيح LED مقسمة مع شريط ضوئي يمتد بعرض السيارة، بالإضافة إلى شبكة مغلقة مزودة بفتحات تهوية نشطة لتحسين الانسيابية الهوائية. 

ويبرز الطابع الرياضي على السيارة إكس بينج X9 EREV من خلال الفتحات الجانبية الحادة واللون الجديد Aurora Green الذي يضفي حضور جريئ في الوقت نفسه، أما من الجانبين فتأتي بخطوط بارزة وعجلات 20 بوصة تمنحها مظهر قوي.

وتتمتع السيارة إكس بينج X9 EREV ، بأبعاد كبيرة تعكس طبيعتها العائلية الفاخرة، إذ يبلغ طولها 5.3 أمتار، وعرضها 2 متر، وارتفاعها 1.8 متر، بينما تصل قاعدة العجلات إلى 3.2 أمتار، ما يوفر مساحة رحبة تكفي لسبعة ركاب مع أعلى مستويات الراحة.

من الناحية الميكانيكية، تعتمد السيارة على نظام هجين ممتد المدى EREV يجمع بين محرك بنزين توربو سعة 1.5 لتر بقوة 150 حصان يعمل كموسع للطاقة، إلى جانب بطارية بسعة 63 كيلووات/ساعة وخزان وقود سعة 60 لتر، ما يمنحها مدى قيادة مشترك يبلغ 1600 كلم مع معدل استهلاك وقود لا يتجاوز 6.4 لتر لكل 100 كلم.

إكس بينج XPeng إكس بينج XPeng الصينية إكس بينج Xpeng X9 EREV إكس بينج X9 EREV

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

الضحايا

تفريغ كاميرات مستشفى قصر العيني والاستعلام عن دخول ضحية جريمة الهرم

سلفة البريد المصري

سلفة البريد المصري.. 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

جريمة الهرم

صاحبه كان عارف .. حبس صديق سفـ.ـاح فيصل وإخلاء سبيل سائق التوك توك

جريمة اللبيني

مادة كاوية ودواء بيطري.. تفاصيل مروعة في قضية قتــ.ـل أم وأطفالها الثلاثة باللبيني

طارق النبراوي نقيب المهندسين

المهندسين تتقدم بشكوى ضد 27 مرشحا بانتخابات مجلس النواب غدا

الدولار

عقب التراجع.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28-10-2025

ترشيحاتنا

افتتاح مؤتمر التميز والابتكار

رئيس جامعة الأزهر: زكاة العلم إنفاقه ونشره بين الناس وتعليم العلم يزيده ولا ينقصه

مجمع البحوث الإسلامية

محمد الجندي: مجمع البحوث الإسلامية يربط الإيمان بالعلم في فعاليات أسابيع الدعوة بالجامعات

الأوقاف

وكيل الأوقاف: دوري الأئمة النجباء نقلة نوعية لصناعة الفكر وتجديد الخطاب الديني

بالصور

إكس بينج X9 EREV فان عائلية هجينة بمدى 1600 كيلومتر

إكس بينج X9 EREV
إكس بينج X9 EREV
إكس بينج X9 EREV

طريقة عمل الزلابية المقرمشة .. السر في خطوة واحدة

طريقة عمل الزلابية
طريقة عمل الزلابية
طريقة عمل الزلابية

قطعة لبان يوميًا قد ترفع تركيزك وتنشط دماغك .. دراسة تكشف السر

فوائد مضغ اللبان
فوائد مضغ اللبان
فوائد مضغ اللبان

مشروبات يومية تساعد على تنظيم سكر الدم طبيعيًا.. تعرّف عليها

أفضل المشروبات لتنظيم سكر الدم طبيعيًا
أفضل المشروبات لتنظيم سكر الدم طبيعيًا
أفضل المشروبات لتنظيم سكر الدم طبيعيًا

فيديو

السبب في تقديم الماء خفية بالطيارة

مضيفة طيران تكشف السر وراء تقديم الماء خفية على متن الطائرات

واقعه الهرم

مفاجأة في واقعة الهرم.. الأب ينفي اغتصا.ب ابنته جنى: أمها محترمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد