إكس بينج X9 EREV فان عائلية هجينة بمدى 1600 كيلومتر

كشفت شركة إكس بينج XPeng الصينية عن أحدث سياراتها العائلية X9 EREV، وهي فان هجينة تجمع بين الفخامة والمساحة الواسعة والتقنيات المتقدمة، مع مدى قيادة مذهل يصل إلى 1600 كيلومتر بخزان وقود واحد.

تعتمد السيارة الجديدة على فلسفة التصميم الديناميكي المميزة لعلامة إكس بينج، حيث تأتي بواجهة أمامية عصرية تتضمن مصابيح LED مقسمة مع شريط ضوئي يمتد بعرض السيارة، بالإضافة إلى شبكة مغلقة مزودة بفتحات تهوية نشطة لتحسين الانسيابية الهوائية.

ويبرز الطابع الرياضي على السيارة إكس بينج X9 EREV من خلال الفتحات الجانبية الحادة واللون الجديد Aurora Green الذي يضفي حضور جريئ في الوقت نفسه، أما من الجانبين فتأتي بخطوط بارزة وعجلات 20 بوصة تمنحها مظهر قوي.

وتتمتع السيارة إكس بينج X9 EREV ، بأبعاد كبيرة تعكس طبيعتها العائلية الفاخرة، إذ يبلغ طولها 5.3 أمتار، وعرضها 2 متر، وارتفاعها 1.8 متر، بينما تصل قاعدة العجلات إلى 3.2 أمتار، ما يوفر مساحة رحبة تكفي لسبعة ركاب مع أعلى مستويات الراحة.

من الناحية الميكانيكية، تعتمد السيارة على نظام هجين ممتد المدى EREV يجمع بين محرك بنزين توربو سعة 1.5 لتر بقوة 150 حصان يعمل كموسع للطاقة، إلى جانب بطارية بسعة 63 كيلووات/ساعة وخزان وقود سعة 60 لتر، ما يمنحها مدى قيادة مشترك يبلغ 1600 كلم مع معدل استهلاك وقود لا يتجاوز 6.4 لتر لكل 100 كلم.